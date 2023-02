Le migliori scope a vapore per il 2023

Le scope a vapore stanno letteralmente rivoluzionando il modo di vivere la casa e di prendersene cura. Anziché passare ore e ore a strofinare, insaponare e risciacquare, le persone hanno riscoperto l’efficacia del vapore.

Parliamo di “semplice” acqua bollente capace di disincrostare, spolverare e disinfettare in una sola potente passata. La scopa a vapore lava e igienizza, rimuove i cattivi odori e non richiede risciacqui, asciugature o faticose attività di pulizia profonda.

Tra le più cercate del momento ci sono le scope a vapore Rowenta, le prime a essere state acclamate sul mercato per potenza ed efficacia. A tal proposito oggi vedremo quali sono i modelli migliori e aiuteremo chi legge a trovare quello che fa al caso proprio.

La più amata dai clienti per prezzo e potenza

CLEAN & STEAM REVOLUTION è il nome della scopa a vapore Rowenta che figura in tutte le classifiche più lette online. È apprezzata perché offre una funzione per nulla scontata, ovvero quella del sistema di pulizia 2 in 1, caratterizzato dalla possibilità di aspirare e vaporizzare in simultanea, ovvero in un’unica passata. Si tratta di una caratteristica non comune nelle scope a vapore e che, in quanto tale, va sottolineata.

Sanifica e vaporizza rimuovendo la maggior parte dei batteri mentre, con l’aggiunta di oli essenziali, diffonde in aria un piacevole odore di pulito. Efficace su pavimenti, tappeti e altre superfici, la Clean&Steam Revolution di Rowenta si aggiudica uno dei primi posti tra le scope a vapore più interessanti del 2023. Questa linea include anche altri modelli che si differenziano per il vastissimo assortimento di accessori, per cui suggeriamo di andare a dare uno sguardo per approfondire l’argomento.

La più economica

Si aggiudica il premio di miglior scopa a vapore economica la proposta di Polti, noto brandi di elettrodomestici di lunga data. In questo caso le performance sono più contenute, compensate però da un prezzo inferiore e dalla presenza di una grande quantità di accessori. Tra le opinioni, spicca un particolare apprezzamento per la leggerezza, così come la praticità nel montare gli accessori in dotazione. In generale fa il suo dovere, piace e convince per il prezzo economico, per cui merita anch’essa un posto nella classifica.

Le più amate dai genitori

Avere un bambino, si sa, comporta molte preoccupazioni e tra queste vi è quella per ciò che finisce nella sua bocca, specialmente quando gattona. Ecco perché tra le classifiche delle migliori scope a vapore del 2023 c’è la proposta di Black & Decker, la BHSM166DSM-QS. È più costosa e più massiccia, ma si presenta dotata del popolare guanto a vapore, con cui è possibile pulire praticamente qualsiasi cosa.

A pari merito suggeriamo di dare uno sguardo anche a Vileda Steam Plus. L’azienda è specializzata in accessori per la pulizia e, non troppo di recente, ha lanciato una serie di elettrodomestici, come la scopa a vapore. Si posiziona tra i modelli di fascia media e propone un design alternativo e delle ottime prestazioni.