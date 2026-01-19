Il mondo della moda piange la scomparsa dell’ultimo imperatore della moda italiana. Oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Roma, si è spento lo stilista Valentino a 93 anni. Prima di rendere bellissime ed eleganti le donne di tutto il mondo, Valentino Garavani è stato lo stilista di se stesso. Sempre elegante, sempre impeccabile e sempre con un occhio attento alle novità contribuendo ad imporre nel mondo quello che è stato lo stile italiano, è diventato un punto di riferimento anche per gli stilisti più giovani.

I suoi abiti sono stati indossati dalle donne più belle e importanti nel mondo e la notizia della sua scomparsa arriva pochi mesi dopo quella di un altro grande della moda italiana come Giorgio Armani.

Ad annunciare la morte del grande stilista è stata la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti che ha svelato che lo stilista si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il funerale sarà celebrato venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma.

Carriera e vita privata

Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, nasce l’11 maggio 1932 a Voghera. Sin da giovanissimo, mostra una grande attrazione per il mondo della moda ed è giovanissimo quando decide di seguire la sua passione trasferendosi a Parigi dove trascorre un lungo periodo. Ma è Roma la città in cui suggella il suo successo diventando uno dei più grandi stilisti non solo della moda italiana ma mondiale.

Sempre a Roma, in via dei Condotti, nel 1959 apre il primo atelier. Il grande successo, invece, arriva nel 1962 quando la prima collezione presentata al Pitti di Firenze fa impazzire tutti conquistando anche le pagine di Vogue. La carriera di Valentino spicca il volo e, nel corso degli anni, diventa il punto di riferimento di tante dive.

Da Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e Sophia Loren fino a Naomi Campbell e Gisele Bündchen in età più recente sono tante le muse di Valentino che, con i suoi abiti, ha vestito davvero le donne più belle del mondo contribuendo a renderle ancora più eleganti e raffinate.

Il colore per eccellenza della maison Valentino è il rosso. Creato dallo stesso stilista, il rosso Valentino è stato utilizzato per creare tantissimi abiti riconoscibili proprio per la nuance. Non è un rosso qualunque ma una sfumatura particolare tra il carminio, il porpora e cadmio, che vira verso l’arancione e che, negli anni, è diventato il marchio di fabbrica dello stilista. Valentino Garavani è stato Direttore Creativo dal 1959 al 2007, anno in cui ha annunciato il suo ritiro.

Valentino è stato legato sentimentalmente per 12 anni al socio in affari Giancarlo Giammetti. I due hanno vissuto insieme alle loro madri fino alla loro scomparsa, Teresa Garavani nel 1977 e Lina Giammetti nel 1996. anche dopo la separazione, non hanno mai smesso di frequentarsi e lavorare insieme. Successivamente, si è legato all’ex modello statunitense Bruce Hoeksema. Della propria vita privata, tuttavia, lo stilista ha sempre parlato pochissimo proteggendo tutti i suoi affetti.