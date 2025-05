In occasione del 2 giugno sono tanti i musei aperti e gratis in tutta Italia: la lista completa su dove andare per la Festa della Repubblica.

L’arrivo di giugno segna un’importante occasione per gli appassionati di arte e cultura in Italia. In occasione della Festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno, numerosi musei e siti archeologici in tutto il paese apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico.

Questo evento non solo celebra la cultura italiana, ma promuove anche l’accesso alla storia e all’arte, rendendo il nostro patrimonio culturale disponibile per tutti. Scopriamo insieme quali musei saranno aperti e le iniziative previste Regione per Regione.

I musei aperti il 2 giugno, Regione per Regione

Abruzzo e Basilicata

In Abruzzo, il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, noto per le sue collezioni d’arte e archeologiche, sarà uno dei punti focali per i visitatori. Non mancheranno il Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara e il Museo Archeologico Nazionale di Campli, che offriranno un’immersione nella storia locale. In Basilicata, i musei di Matera e Potenza parteciperanno all’iniziativa, permettendo a tutti di scoprire l’affascinante patrimonio culturale di queste città, celebri per i loro Sassi e la loro storia antica.

Puglia e Calabria

La Puglia si distingue per la sua accoglienza nei confronti di questa iniziativa. Il Museo Archeologico di Altamura, famoso per il suo patrimonio preistorico, aprirà le sue porte dalle 8:30 alle 19:00. Anche i musei di Bari e Lecce offriranno ingressi gratuiti, contribuendo a far conoscere la ricchezza culturale della regione. In Calabria, la lista dei musei accessibili gratuitamente è lunga, includendo il MArRC (Museo archeologico nazionale) di Reggio Calabria e vari siti archeologici sparsi tra Catanzaro, Cosenza e Crotone. Questo è un invito per i visitatori a esplorare le meraviglie storiche e artistiche della Calabria.

Toscana e Lazio

La Toscana, epicentro della cultura italiana, offre una vasta gamma di musei aperti gratuitamente, tra cui le iconiche Gallerie degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia a Firenze. Anche nella storica Siena, la Pinacoteca Nazionale e il Museo Nazionale Etrusco saranno accessibili ai visitatori, mentre Arezzo offrirà il Museo Nazionale dell’Arte Medievale e Moderna. In Lazio, Roma si prepara ad accogliere un numero elevato di turisti per il giubileo dei giovani, e i musei civici saranno aperti al pubblico senza costi. Luoghi emblematici come il Parco Archeologico del Celio e l’Area Sacra di Largo Argentina offriranno ingressi gratuiti, rendendo la visita della capitale ancora più allettante.

Campania

In Campania, i visitatori possono godere di un’esperienza unica, con due dei siti archeologici più celebri al mondo che offrono l’ingresso gratuito: il Parco Archeologico di Pompei e quello di Ercolano. Questi luoghi non solo rappresentano un’importante testimonianza della vita quotidiana nell’antica Roma, ma anche un’opportunità per conoscere la straordinaria capacità di conservazione dei reperti archeologici. In aggiunta a questi siti, molti musei non statali si uniscono all’iniziativa, come le Gallerie d’Italia, situate nel Palazzo Piacentini di Napoli, e anche il Museo di Arte Contemporanea, noto come Museo Madre, sarà accessibile dalle 10:00 alle 20:00.

Sardegna

La Sardegna non delude, con diverse aperture gratuite nei principali centri culturali. Città come Sassari, Olbia e Cagliari parteciperanno attivamente con ingressi omaggio al Memoriale di Giuseppe Garibaldi e al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove i visitatori possono esplorare reperti che raccontano la storia antica dell’isola. Inoltre, la Pinacoteca Nazionale di Cagliari e la Pinacoteca di Sassari offriranno l’accesso libero, permettendo di scoprire la ricca tradizione artistica sarda.

Veneto

Il Veneto si distingue per la varietà dei musei che aderiscono all’iniziativa. Il Museo Nazionale e il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine saranno aperti dalle 8:30 alle 19:30, mentre la Basilica paleocristiana e il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro offriranno visite gratuite negli stessi orari. Venezia non è da meno: la Galleria dell’Accademia, uno dei musei più prestigiosi del Paese, accoglierà i visitatori dalle 8:15 alle 19:15, permettendo di ammirare capolavori della pittura veneta. Le sculture di Palazzo Grimani saranno accessibili dalle 10:00 alle 19:00, offrendo un’opportunità unica di esplorare l’arte e l’architettura veneziana.

Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è conosciuta per la sua ricca eredità culturale, e il 2 giugno non fa eccezione. La Pinacoteca Nazionale di Bologna sarà aperta dalle 9:00 alle 19:00, offrendo un’opportunità d’oro per gli appassionati d’arte. Le Gallerie Estensi a Ferrara proporranno accesso gratuito dalle 10:00 alle 18:00, permettendo di ammirare opere di artisti come Dosso Dossi e Correggio. A Parma, il Castello di Torrechiara, con la sua maestosa vista sugli Appennini, aprirà le porte per tutta la mattinata. Anche la fortezza di San Leo di Rimini garantirà l’ingresso libero dalle 10:30 alle 17:00, un’occasione imperdibile per esplorare la storia medievale della regione.

Piemonte

In Piemonte si segnalano le aperture dei Musei Reali di Torino, e delle Residenze Reali Sabaude – ovvero Palazzo Carignano, Villa della Regina e Castello Ducale, dalle 09.00 alle 18.00. A Cuneo, invece, dalle fino alle 20.30 aperta l’Area Archeologica Augusta.

Friuli Venezia Giulia

Aperti a Trieste la Basilica Paleocristiana, il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. A Pordenone, invece, si segnala l’apertura dell’Area Archeologica Villa Romana di Torre, mentre a Udine, aperti il Museo Archeologico Nazionale di Aquilea, i Fondi ex Pasqualis e il Museo archeologico nazionale del Cividale del Friuli.