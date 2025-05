Ilary Blasi e Francesco Totti, oggi, sono solo due genitori separati non avendo più alcun rapporto. Dopo vent’anni di vita insieme, la conduttrice e l’ex capitano della Roma si sono lasciati mettendo un punto definitivo sul loro matrimonio. Attualmente, Totti e la Blasi hanno due vite totalmente diverse: lui è sereno e felice accanto a Noemi Bocchi e lei sta costruendo la sua vita accanto a Bastian Muller con cui potrebbe anche convolare a nozze molto presto.

Dopo aver fatto di tutto per non incrociarsi, Ilary Blasi e Francesco Totti, con i rispettivi partner, si sono ritrovati alla festa per il 18esimo compleanno di Chanel Totti. I due ex coniugi, dunque, sembrano ormai aver deposto le armi, ma a sorpresa, è arrivata una nuova frecciatina della Blasi all’ex marito.

La frecciatina di Ilary Blasi a Totti: ecco cosa ha fatto

Reduce dal flop di The Couple, in attesa di condurre Battiti Live 2025 insieme ad Alvin, Ilary Blasi è tornata su Netflix dopo le docu-serie a lei dedicate Unica e Ilary, La conduttrice compare con un cameo nella serie Maschi Veri, adattamento italiano della serie spagnola Machos Alfa.

L’ex signora Totti appare nella settima puntata della serie con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari in cui interpreta il ruolo di se stessa aiutando il personaggio di Daniela, interpretato da Laura Adriani.

Daniela, che per fare fronte al licenziamento del marito si è reinventata influencer, riceve così l’aiuto di Ilary Blasi che, per l’occasione, si trasforma in una sorta di spirito guida. “Fregatene di quello che dice la gente“, dice la Blasi nel cameo. “Lui dice un sacco di cavolate ma la gente se la prende con me…”, si lamenta il personaggio interpretato da Laura Adriani. La Blasi, così, dà un aiuto a Daniele prendendo spunto dalla propria vita privata: “Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico”.

Un consiglio che Daniele raccoglie e porta a casa e per ringraziarla le offre un caffè. Un’offerta che la Blasi decide di declinare lanciando una frecciatina all’ex marito Francesco Totti e alla situazione vissuta con Cristiano Iovino. “No, un caffè no! Come se avessi accettato!“, dice la Blasi lanciando una stoccata anche al personal trainer.

Parole, quelle della Blasi, che non sono passate inosservate a chi ha seguito tutta la querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi.