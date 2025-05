La scuola di Amici continua a far parlare nonostante abbia chiuso i battenti da circa due settimane in attesa di riaprirli a settembre. Dopo la vittoria del ballerino Daniele Doria, tutti gli allievi stanno sono tornati alla loro vita lavorando ai propri progetti e vivendo quelle che sono le storie d’amore nate tra i banchi di scuola.

Oltre alle coppie ufficiali nate nel corso tra i mesi tra i quali c’è anche quella formata da Alessia Pecchia e Luk3 che hanno parlato del loro rapporto ai microfoni di Verissimo, lontano dalle luci dei riflettori, sarebbe nata un’altra coppia. A quanto pare, infatti, tra due ex allievi sarebbe scoppiata la passione scatenando la reazione del web.

Amici: chi sono i due ex allievi tra cui è scoppiata la passione

Un gossip sta impazzando tra i fan di Amici che, dopo la finale, si sono concentrati sulle cosi che stanno circolando su Giulia Stabile e Matthew. Entrambi single dopo la fine delle rispettive relazioni con Sangiovanni e Mew, la ballerina professionista e il cantante sarebbero stati visti in atteggiamenti affettuosi al concerto di Alex Wyse, anche lui ex allievo della scuola di Maria De Filippi.

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Amedeo Venza che ha anche riportato la reazione di Mew, l’ex fidanzata di Matthew: i due si erano conosciuti durante Amici 23 e, insieme, avevano lasciato la scuola volontariamente poche settimane dopo l’inizio dell’avventura.

Una storia che è durata fino a poco tempo fa quando è arrivato l’annuncio della rottura: “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare”, ha scritto Mew nelle storie su Instagram.

In questi giorni è scoppiata la bomba su un presunto flirt tra Giulia Stabile e Matthew a cui Valentina Turchetto, in arte Mew, ha tolto il segui sui social. Tutti indizi che hanno scatenato i commenti dei fan che stanno monitorando i profili social di tutti e tre gli ex allievi coinvolti per capire quanto ci sia di vero.

Ad oggi, sia Giulia Stabile che Matthew non hanno commentato la notizia. Tuttavia, i fan più attenti hanno notato anche un video, pubblicato e poi cancellato da Mew su Tik tok, in cui cantava “Cercavo amore”, brano di Emma Marrone e che in tanti hanno interpretato come una frecciatina all’ex fidanzato.