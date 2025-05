Buone notizie per molti, già dal mese di giugno l’importo dell’Assegno Unico erogato dall’INPS potrebbe aumentare.

L’assegno unico rappresenta un’importante misura di sostegno economico per le famiglie italiane, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane.

Ogni mese, il pagamento dell’assegno unico viene accreditato sui conti dei beneficiari, e a giugno, come di consueto, il versamento è previsto nella terzultima settimana. Quest’anno, i pagamenti inizieranno dal 20 giugno, ma ci sono dettagli cruciali da considerare, in particolare riguardo all’ISEE, che possono influenzare notevolmente l’importo ricevuto.

Assegno Unico, a giugno possono arrivare più soldi

Giugno segna un momento cruciale per i beneficiari dell’assegno unico. A partire dal 20 giugno, si avranno le rate regolari dell’assegno. È importante notare che la prima rata delle nuove domande sarà accreditata tra il 27 e il 30 giugno. Chi ha presentato recentemente la domanda potrebbe dover attendere qualche giorno in più per vedere i fondi sul proprio conto. Durante questo periodo, verranno sistemati anche eventuali conguagli, crediti o debiti accumulati. Pertanto, il calendario dei pagamenti è strutturato per garantire un flusso costante di denaro, ma chi ha diritto a importi più elevati deve prestare particolare attenzione all’aggiornamento dell’ISEE.

L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un parametro fondamentale per determinare l’entità dell’assegno unico. I beneficiari che non aggiornano il proprio ISEE rischiano di ricevere solo l’importo minimo, attualmente poco sopra i 50 euro. Questa somma è assegnata a chi ha un ISEE superiore alla soglia massima prevista per il bonus o a chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica. Per evitare di ricevere un importo ridotto, è essenziale che le famiglie aggiornino il proprio ISEE entro il 30 giugno. Questo aggiornamento non solo consente di ottenere un importo più congruo dell’assegno unico, ma è anche indispensabile per accedere a diverse altre agevolazioni fiscali e sociali disponibili in Italia.

Aggiornare l’ISEE può sembrare complesso, ma è un processo relativamente semplice. I beneficiari devono accedere all’area riservata del portale dell’INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione riconosciuti, come SPID, CIE o CNS. Una volta all’interno, sarà necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che raccoglie tutte le informazioni relative al reddito e al patrimonio del nucleo familiare. Dopo aver completato la DSU, la nuova attestazione ISEE sarà disponibile nella casella postale virtuale dell’utente in pochi giorni. In alternativa, è possibile rivolgersi a un centro di assistenza fiscale (CAF) o a un patronato locale per ricevere supporto nella compilazione della dichiarazione.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la possibilità di recuperare eventuali arretrati anche se l’ISEE viene aggiornato dopo la scadenza di febbraio. L’INPS ha chiarito che i beneficiari possono sistemare la propria posizione entro il 30 giugno 2025. Anche se non si è riusciti a rispettare la scadenza iniziale, si ha la chance di ottenere gli arretrati aggiornando il proprio ISEE. È importante sottolineare che l’aggiornamento dell’ISEE non è solo fondamentale per ricevere l’assegno unico, ma anche per accedere a numerosi altri benefici sociali, come il bonus per le famiglie numerose e le agevolazioni per le spese scolastiche.

In sintesi, il mese di giugno rappresenta un momento cruciale per le famiglie italiane che ricevono l’assegno unico. Aggiornare l’ISEE è fondamentale per garantire un importo adeguato e per accedere a ulteriori agevolazioni. Con una pianificazione attenta e un monitoraggio costante, è possibile ottimizzare i benefici disponibili e migliorare la propria situazione economica.