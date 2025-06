C’è un dettaglio che può cambiare ogni viaggio, ma che spesso sottovalutiamo, eppure ci accompagna ovunque, sempre con noi, fedele, vacanza dopo vacanza. Se lo scegli con attenzione, ti risparmia più di un grattacapo, ma se al contrario lo ignori, rischi di trovarti in brutte situazioni.

Stiamo parlando, ovviamente, del compagno più silenzioso di ogni partenza e di ogni viaggiatore, il fidato bagaglio a mano, alleato indispensabile di innumerevoli vacanze. Scegliere il trolley giusto richiede un pizzico di attenzione, soprattutto quando si tratta di dimensioni, perché ogni compagnia aerea ha le sue regole

da rispettare.

Le migliori valige del 2025

Controllare che il nostra bagaglio si adatti alle richieste della compagnia aerea prima di volare è un passaggio fondamentale da non dimenticare mai. In generale vanno controllare altezza, larghezza e profondità del bagaglio a mano, senza dimenticare il peso massimo trasportabile, altro fattore di rischio per le finanze.

Le compagnie fissano spesso i limiti tra gli 8 e i 10 kg, ovviamente se il trolley pesa troppo da vuoto, si avrà poco margine per il resto. L’ideale è quindi restare tra i 2 e i 2,5 kg totali per valigia, in modo da avere più libertà nel riempirla senza correre rischi al check-in.

Anche la maneggevolezza fa la differenza in viaggio, meglio una maniglia telescopica lunga, meglio ancora se a doppia asta, per fissare comodamente anche una borsa. Le maniglie laterali e superiori invece, aiutano a sollevare il bagaglio da terra per caricarlo su mezzi di trasporto senza sforzi eccessivi.

Occhio anche alla capienza e all’organizzazione interna, i modelli migliori vanno dai 35 ai 45 litri e offrono tasche per contenere l’essenziale. Scomparti separati per scarpe e beauty, cinghie interne che tengono i vestiti ben fermi etile anche un vano per tablet o notebook sarebbero il top.

Anche le ruote sono un dettaglio spesso trascurato ma altrettanto decisivo, per esempio, le due ruote “incassate” tipiche dei trolley sono più stabili e resistenti agli urti. Certo, si manovrano meno facilmente rispetto a quelle a 360 gradi, ma offrono più spazio interno e meno rumore su superfici dure.

Infine, la sicurezza, oggi i migliori trolley sono dotati di sistemi a combinazione o serrature TSA, utili soprattutto per viaggi negli Stati Uniti. Con questo tipo di chiusura, i controlli possono aprire e richiudere il bagaglio senza forzarlo o danneggiarlo, risparmiando tempo e problemi in aeroporto.

I modelli da non perdere

Parliamo adesso concretamente dei migliori modelli di trolley morbidi da viaggio in circolazione, quelli che una volta acquistati diventeranno vostri compagni inseparabili. Sono ben 4 i modelli attualmente sul mercato, che battono la concorrenza per qualità e praticità, strizzando anche un occhio al risparmio.

Tra i modelli più interessanti troviamo l’American Tourister Heat Wave, con tasca frontale ampia, chiusura a combinazione e un look giovane. Leggero e compatto, pecca solo per l’assenza della targhetta porta-indirizzo, che per i più attenti può essere acquistata a parte per pochi euro.

L’Eastpak Tranverz, invece, punta tutto su resistenza e versatilità, con due scomparti interni, separati da una cerniera e delle cinghie esterne per compattarlo. È pratico e adatto a ogni spostamento, anche se un po’ instabile in verticale, può contenere tutto il necessario ma è meglio tenerlo d’occhio.

La Samsonite Base Boost Upright brilla per leggerezza ed eleganza, è perfetta per le compagnie low cost, ha tasche lucchettabili e serratura TSA. Se proprio vogliamo trovare un neo a questo trolley è la mancanza di una maniglia laterale, una comodità fondamentale solo nel momento un cui ci accorgiamo che ci serve un appiglio.

Chi cerca spazio extra, invece, può contare sulla Roncato Crosslite, espandibile fino a 48 litri, grazie a un sistema di cerniere che la allargano. Dotata di cinghie ferma-abiti, zip interne e sistema TSA, è un’opzione pratica e funzionale anche se un po’ scomoda da sollevare lateralmente.