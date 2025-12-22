Ogni giorno generiamo rifiuti e per poterli mettere in un luogo separato e sicuro, abbiamo sempre a portata di mano dei sacchi per contenere la spazzatura. Ma chi ha inventato questi sacchi? Da quanto si apprende, l’inventore è il canadese Harry Wasylyk Sr., negli anni’50.

All’inizio, però, i sacchi servivano solo per ospedali e imprese, mentre ad oggi sono importantissimi nella vita di tutti i giorni, in tutti i luoghi. A volte, la spazzatura accumulata è talmente consistente che non si riesce a chiudere il sacco.

In altri casi, non c’è un sacco nuovo con cui sostituire quello vecchio e il peggio è che si formano dei cattivi odori nel bidone, che poi si diffondono nell’ambiente.

Come sostituire il sacco della spazzatura e contrastare gli odori sgradevoli

Due influencer francesi, Jimmy e Laura Astuces, hanno proposto un trucco efficace per sostituire in modo semplice un sacco dei rifiuti.

Il primo step da eseguire è quello di procurarsi un tubo di cartone da un rotolo da cucina. Applicare un taglio al centro del tubo e mettere più sacchi della spazzatura nel cartone. Il primo sacchetto deve passare tramite il taglio. Il rotolo si inserisce, poi, sul fondo del contenitore della spazzatura.

Nel momento in cui il sacco è pieno lo si toglie tirando fuori il sacco seguente dal rotolo, così non c’è bisogno di cercarlo nei luoghi della casa in cui lo si è messo. In sostanza, in questo modo si risparmia tempo, è più igienico e non bisogna riempire armadietti o cassetti vari con i sacchi dei rifiuti.

In questo modo è molto più semplice gestire al meglio i rifiuti. Ora, invece, passiamo al trucco per eliminare gli odori sgradevoli dal bidone della spazzatura. È necessario procurarsi del bicarbonato di sodio e metterlo sul fondo del bidone. Il bicarbonato agisce assorbendo gli odori e così il contenitore sarà più fresco.

Si può mettere dell’olio essenziale su una spugnetta (poche gocce). Si attacca la spugnetta sul coperchio del bidone et voilà, si diffonderà, invece di fastidiosi cattivi odori, un profumo gradevole. In questo modo, si combattono naturalmente i cattivi odori.

Si tratta di consigli semplici e pratici che possono cambiare, in meglio, il modo in cui si gestiscono i rifiuti. Bastano davvero pochi step e qualche minuto di pazienza e si potrà rimpiazzare in un attimo il sacco della spazzatura e far profumare il contenitore.