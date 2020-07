I consigli per un bucato ecosostenibile

Sì ai detersivi ecologici, purché la scelta sia consapevole e siano verificate e certificate le formulazioni dei prodotti presenti sul mercato prima dell’acquisto. Esistono sempre più linee di detersivi garantite come ecologiche, biologiche, biodegradabili, ecosostenibili, non testate su animali, ma il tutto sta nel riuscire a trovare il prodotto giusto anche in termini economici e di resa del bucato, oltre alla prerogativa del rispetto per l’ambiente. La maggior parte dei detersivi tradizionali, infatti, sono composti da tensioattivi, sostanze chimiche derivate dal petrolio tossiche per l’ambiente e per l’uomo. Sì anche ai detersivi fai da te considerando comunque quanto appena detto per i detersivi presenti in commercio.

Per orientarvi nel mare green dei prodotti per un bucato ecosostenibile, qualche consiglio per scegliere la giusta alternativa ai tradizionali prodotti di pulizia.

Il sapone di Marsiglia

La base per un bucato ecologico è il sapone di Marsiglia. Con i suoi ingredienti naturali (olio d’oliva e soda caustica) questo meraviglioso sapone è un prodotto ecologico, economico, versatile: può essere utilizzato non solo per il bucato, ma anche per la cura di viso e corpo, per la cura dei capelli, per l’igiene intima e orale e per una rasatura morbida e profumata; è un eccezionale smacchiatore per i pavimenti e per i piatti, antiparassitario per piante e può essere utilizzato anche per lavare il tuo amico a quattro zampe.

L’ideale sarebbe produrre il tuo sapone di Marsiglia in casa. Il procedimento è molto semplice e servono 1000 grammi di olio d’oliva, 300 grammi di acqua e 134 grammi di soda caustica al 100%. Dopo aver protetto bocca, occhi e mani, versare l’acqua in un contenitore (di acciaio inox o vetro resistente al calore) aggiungendo lentamente e mescolando la soda caustica. La temperatura potrebbe salire fino a 100 gradi. Aspettare che scenda fino a 45 gradi, controllando con un termometro adeguato e contemporaneamente riscaldare l’olio d’oliva fino a 45 gradi. Quando olio e il composto di acqua e soda avranno la stessa temperatura di 45 gradi, unire i due liquidi e mescolare con un frullatore a immersione, finché la miscela sarà diventata più chiara e densa. A questo punto il sapone è quasi pronto: si dovrà versare la miscela in degli stampini, coprirli con una coperte e attendere 24 ore.

Sapone solido di Marsiglia Biodegradabile di Officina Naturae

Tra i saponi di Marsiglia bio presenti in commercio, la nostra best choice è il “Sapone solido di Marsiglia Biodegradabile” di “Officina Naturae“, che offre una linea di prodotto interamente realizzati in Italia e rispettosi degli animali e dell’ambiente, con oltre dieci anni di esperienza. Materie prime a km 0, detergenti ecobio e cosmesi naturale.Questo profumatissimo sapone di Marsiglia è specifico per il bucato, ma può essere utilizzato anche in tutti gli altri modi che ormai conosciamo. Vegetale all’olio di cocco e di oliva extravergine, è saponificato a freddo. Davvero consigliato.

L’ammorbidente

L’ammorbidente è fondamentale per il bucato in lavatrice perché distende le fibre e le rende più soffici al tatto, facilitando anche l’eventuale stiratura dei capi. L’ammorbidente, inoltre, profuma e ravviva i colori, eliminando l’elettricità statica che rende i tessuti rigidi. Spesso, quelli presenti in commercio sono a base di siliconi e altre sostanze decisamente inquinanti e assolutamente non biodegradabili.

Per un ammorbidente naturale fai da te ci sono moltissime ricette. Tra le tante: 20 grammi di acido citrico disciolti in 500 ml di acqua. Semplice. Infine aggiungere alla soluzione un olio essenziale a scelta (ad esempio alla lavanda) per profumare l’ammorbidente.

Acido citrico NortemBio

Dove trovare l’acido citrico? Questo di NortemBio è puro al 100% di produzione biologica e certificato; senza agenti transgenici, antiagglomeranti e senza OGM.

Olio essenziale di lavanda bio di Mearome

Dove trovare un olio essenziale lavanda bio, davvero bio? Noi vi consigliamo questo di Mearome: 100% puro naturale vegano, certificato e da agricoltura biologica, dall’aroma delicato e floreale, utile anche per profumare l’ambiente o per accompagnare momenti di relax e alleno contro l’insonnia.

Ammorbidente AlmacaBio

Tra gli ammorbidenti ecologici presenti in commercio, invece, consigliamo quello di AlmacaBio, che offre da anni una linea di prodotti ecologici per la pulizia della casa e per la cura del corpo ecobio compatibili e davvero vantaggiosi per il rapporto qualità-prezzo. L’ammorbidente AlmacaBio è privo di addensanti, non irrita la pelle, realizzato con tensoattivi completamente biodegradabili e materie prime vegetali. Profuma e ammorbidisce le fibre rendendo più semplice l’eventuale operazione di stiro. In un formato di 5L davvero conveniente

Smacchiare i capi

Per smacchiare i capi ci sono varie alternative ecologiche. Per un metodo assolutamente naturale, si può scegliere di utilizzare la cenere filtrata disciolta in acqua calda: dopo aver lasciato in ammollo il capo, lavarlo in lavatrice o a mano. Altra possibilità 100% naturale: aggiungere al detersivo un cucchiaio di percarbonato di sodio.

In alternativa alla cenere filtrata e al percarbonato di sodiouno si può utilizzare uno sbiancante naturale, come quello di VerdeVero, oppure si può scegliere di utilizzare uno sgrassatore universale, meglio se ecologico, da spruzzare direttamente sulla macchia da eliminare.

BioBianco Sbiancante Naturale attivo di Verdevero

Tra gli smacchiatori naturali presenti in commercio, la nostra best choice è ricade su Verdevero, altra grande azienda made in Italy specializzata in prodotti ecologici per la casa : dal profumo neutro, è 100% vegetale, dermatologicamente testato e Certificato LAV Stop ai Test sugli Animali.

Sgrassatore universale Tea Natura

Lo sgrassatore di Tea Natura è uno dei fiori all’occhiello della Detergenza Ecologica Tea. È ottenuto da oli alimentari post-consumo recuperati: più del 50% del tensioattivo è ottenuto da olii di recupero appositamente filtrati, deodorati, chiarificati ed infine saponificati. È un detergente universale ad alta concentrazione, efficace su ogni tipo di sporco. Oltre a sgrassare, smacchiare e pulire a fondo cucine, forni, cappe piano di lavoro, parti meccaniche, materiali in acciaio e tessuti, pur essere spruzzato direttamente sulla macchia prima di lavare il capo in lavatrice o a mano.

Altri marchi davvero ecologici

Molti prodotti presenti in commercio si spacciano come ecologici e green, ma in realtà non lo sono e il consiglio generale è quello di leggere sempre l’etichetta, informandosi anche sul modo di produzione e sul nome dell’azienda. Alcuni marchi davvero ecologici, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato, sono Allegro Natura, Biolù, Ecosì, Ecover, di cui consigliamo alcuni prodotti per la casa:

Gel per lavastoviglie Biolù

Biolù, linea di prodotti per la casa Nivel, è un’azienda toscana che produce nel proprio stabilimento di Lucca, detergenti e cosmetici biologici sin dal 1981. Si tratta di prodotti esclusivamente naturali e certificati biologici nel rispetto dei principi della compatibilità ambientale e dell’equità sociale.

Questo detergente in gel per lavastoviglie è biologico, vegan e completamente biodegradabile. Con oli essenziali di biologici, da utilizzare per il lavaggio in lavastoviglie, sgrassa bene e rende piatti e bicchieri brillanti e senza aloni. Rispetto ad altri gel in commercio non lascia residui petrol-chimici sulle stoviglie. Lascia un gradevole profumo di agrumi all’interno della lavastoviglie ed è efficace già con il ciclo ECO.

Detergente per pavimenti all’olio essenziale di pino Ecosì

Ecosì è una linea ecologica attiva dalla fine degli anni ’30 nel settore igiene della persona, della cosmesi e della detergenza casa. Questo detergente per la pulizia dei pavimenti ha un profumo freschissimo, con olio essenziale biologico di pino.