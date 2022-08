Arredare la propria casa con le piante è sempre un’ottima scelta. Ma quali piante scegliere? Esistono delle piante migliori per ogni stanza della nostra casa?

Da sempre le piante sono considerate il polmone vitale del nostro pianeta. La nostra dipendenza da esse è notevole poichè consentono di respirare aria pulita e in molti casi forniscono anche del cibo. Basta pensare a come ci sentiamo ogni volta che andiamo a passeggiare in un parco o in un bosco per immaginare quali siano gli aspetti positivi che si possono ottenere inserendo una pianta in uno spazio chiuso.

Le proprietà delle piante sono molteplici: ci permettono di rimanere calmi e di combattere l’ansia e lo stress (anche semplicemente guardandole e toccandole), ci aiutano a dormire, a concentrarci, abbelliscono e migliorano gli spazi e in alcuni casi sono anche in grado di portare gioia e felicità. Inserire piante all’interno di una casa o di una stanza può apportare questi benefici e in base alla pianta che si sceglie alcuni saranno più predominanti di altri. Basta prendersi cura di loro e loro si prenderanno cura di te, portando vitalità nella tua casa come mai un divano o un mobile riuscirebbe a fare.

In base ai benefici che ogni pianta è in grado di offrirci, quali sono quindi le piante migliori per ogni stanza della nostra casa? Le piante tra cui poter scegliere sono tantissime e questo articolo potrà aiutarti a prendere la scelta giusta in base a quelle che sono le vostre esigenze.

Piante per la camera da letto:

Sfatiamo il mito “le piante nei luoghi in cui si dorme non vanno bene perchè ti rubano l’ossigeno”. È una bugia. Al mondo esistono piante in grado di produrre grande abbondanza di ossigeno e questo ci aiuta a calmarci e a ridurre i problemi di insonnia. Vuoi sapere quali sono?

1- La Lavanda: alla domanda quali piante mettere nella camera da letto, la lavanda è la prima risposta. Come l’olio (spesso utilizzato sul cuscino prima di andare a dormire), anche la pianta di lavanda ha notevoli proprietà rilassanti con il bonus aggiuntivo di abbellire la stanza in cui viene inserita.

Il profumo della lavanda è in grado di abbassare la pressione sanguigna e il battito cardiaco, questo riduce il nostro livello di stress e ci regala una tranquilla notte di sonno.

2- Il Gelsomino: chi di voi non ama il profumo delicato del gelsomino? Come la lavanda anche il gelsomino, con il suo profumo e i suoi bellissimi fiori, è in grado di rilassarvi e di cullarvi in un dolce sonno tranquillo. Lasciatelo arrampicare su una struttura in legno o a cerchio e i suoi fiori daranno luce alla vostra stanza.

3- La Palma Areca: questa pianta fa per voi se avete molto spazio all’interno della camera da letto. Prendetevene cura nel modo corretto e potrà raggiungere i 2 metri di altezza.

La palma areca è la migliore per favorire il sonno poiché emette ossigeno durante la notte, inoltre purifica l’aria dalle tossine ed è un umidificatore naturale.

Piante per il bagno e la cucina

Non solo all’esterno, ma anche all’interno delle nostre case possono esserci sostanze che rischiano di inquinare l’aria delle abitazioni, specialmente prodotti per la pulizia e la pittura, candele contenenti paraffina o prodotti a base di formaldeide.

I luoghi in cui viviamo più spesso e nei quali utilizziamo prodotti inquinanti sono per lo più cucina e bagno, ecco quindi quali sono le piante più adatte per arredare questi ambienti e allo stesso tempo assorbire le sostanze nocive presenti nell’aria:

1- La Dracaena Trifasciata: per purificare l’aria delle basi spaziali, la NASA ha individuato come “miracolosi” il bamboo, la Ivy e la dracaena trifasciata. Conosciuta come la pianta aspra e dura, la dracaena è l’ideale per rimuovere sostanze nocive e purificare l’aria. Altra bella notizia: non necessita di troppe cure ed è in grado di sopravvivere anche se viene abbandonata a se stessa (anche se bagnarla una volta ogni 2 settimane sarebbe meglio).

2- La Pianta Ragno: se non avete mai avuto un grande talento nell’accudire le piante, questa pianta fa al caso vostro. La pianta ragno non solo purifica l’aria, ma è una delle piante più facili da far crescere. Mettetela in un cesto di vimini e lasciate che le foglie crescano fuoriuscendo dal vaso e creando un effetto a cascata.

3- Il fiore di fenicottero: se volete purificare l’aria ma preferite i fiori, eccovi accontentati: scegliete il fiore fenicottero. La NASA lo inserisce tra le migliori piante in grado di assorbire sostanze nocive sparse nell’aria, in più è facile da curare e sia le foglie che i fiori fanno la loro bella figura in qualsiasi luogo della casa.

Piante per lo studio

Se avete uno studio dove amate leggere o un ufficio nel quale spesso lavorate da casa, sappiate che esistono piante in grado di favorire la concentrazione e aumentare la potenza del nostro cervello.

Per ritrovare la concentrazione spesso si consigliano passeggiate nei parchi e in mezzo alla natura, durante le quali bisogna cercare di distrarsi dal lavoro e pensare ad altro, come per esempio alle piante, le foglie e i loro particolari. Se per vari motivi non hai tempo di uscire per delle passeggiate, perchè non portare un po’ di natura in casa scegliendo delle piante specifiche?

1- Il Rosmarino: il profumo del rosmarino è pazzesco, non lo si può negare, ma avete mai visto i suoi fiori? Sono piccoli, lilla e davvero stupendi. Basta trovare un bel vaso e anche una pianta semplice come questa sarà in grado di aumentare la bellezza del vostro studio.

Si dice che il rosmarino abbia il “potere magico” di aiutarci a ricordare anche le cose più complesse. Se vuoi essere sicuro che funzioni veramente, strofina tra le dita alcune foglie e lasciati inebriare dal loro profumo. Magari continuerai a essere smemorato come sempre, ma provarci non costa nulla.

2- Il Croton: con questa pianta dalle foglie dei colori dell’autunno, avrete la possibilità di godervi da casa la bellezza del foliage. È una pianta leggermente complicata da curare, ma se la posizionate in un posto caldo e umido avrete risolto parte dei vostri problemi.

3- I Lithops: i lithops sono piante del deserto dalla forma molto affascinante. Ricordano delle piccole pietre levigate e proprio questa caratteristica permetto loro di salvarsi dai predatori erbivori del deserto. Pianta alcuni lithops in un vaso da posizionare sulla scrivania e quando avrai bisogno di distrarti dal tuo lavoro, al posto di aprire Instagram soffermati ad esaminare i loro dettagli.

4- Il Mikado: si tratta di una pianta particolare in grado di dare un tocco di originalità al vostro ambiente. Per chi ha poco spazio la pianta Mikado (anche conosciuta come Sansevieria) può essere la soluzione perfetta poiché non ne richiede molto. Metti il vaso sulla scrivania e avrai la tua dose di natura a portata di mano.

Piante per il soggiorno

Dopo la cucina e il bagno, il soggiorno è la seconda parte della casa che più utilizziamo. È il luogo del relax e della socializzazione: lo utilizziamo per accogliere gli ospiti oppure quando torniamo a casa dopo una giornata lunga e difficile e vogliamo solo rilassarci sul divano. Semplicemente inserendo delle piante all’interno di una stanza si riesce a creare un’atmosfera calma e rilassante. Più le si guarda, più ci si lascia rapire dai loro colori e dalla loro bellezza e più sentiremo l’ansia scomparire

1- La Monstera Deliciosa: se mi chiedete quali sono le piante migliori per ogni stanza della nostra casa non posso non parlarvi della Monstera, una pianta dalle bellissime foglie color verde scuro. Cresce molto velocemente e porterà pace e calma all’interno del vostro soggiorno.

2- Le piante aeree: cercate su google o Pinterest “Air plants” o “Tillandsia” e troverete infinite idee per arredare un soggiorno utilizzando semplicemente queste piante. La loro particolarità? Assorbono acqua e nutrienti dalle foglie e quindi non hanno bisogno di essere piantate. Una volta alla settimana mettile a bagno per 30 minuti in acqua tiepida e poi lasciale asciugare completamente per evitare problemi di muffa.

3- La Platycerium bifurcatum: la Felce a Corna d’Alce è perfetta per chi ama uno stile minimal ed elegante. In natura vivono attaccandosi ai tronchi di altre piante e preferiscono stare in spazi luminosi, ma non sotto la luce diretta del sole.

Per esaltare al massimo la sua bellezza, appendi il vaso su un gancio o un altro supporto e lascia che le foglie cadano a cascata verso il basso.

Alla fine di questa breve guida potrai credere o meno ai “poteri magici” che alcune piante sono in grado di offrire. Sta a te scegliere che tipo di atmosfera vuoi creare all’interno della tua casa, ma se sei un po’ scettico tentare non costa nulla, mal che vada ti rimarranno delle piante che non faranno che abbellire ulteriormente la tua casa.