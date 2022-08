Pokemon Scarlatto e Violetto: il trailer spiega la teracristallizzazione

La nuova meccanica di gioco della teracristallizzazione protagonista nel nuovo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Si potranno cavalcare e “volare” con i leggendari

Il nuovo trailer di Scarlatto e Violetto, tra le molte informazioni rilasciate, ha anche mostrato quella che sarà la meccanica principale di questo episodio in uscita il prossimo 18 novembre, ovvero al teracristallizzazione.

Leggendo dal sito ufficiale, si è appreso infatti che la teracristallizzazione è legata a un particolare tipo di gemma “Con la teracristallizzazione, una gemma Teracristal appare sul capo dei Pokémon come una corona e il loro corpo brilla come una pietra preziosa. La gemma Teracristal e il bagliore prodotto dal corpo dei Pokémon cambiano in base al tipo“. Questo nuovo meccanismo, che sarà al centro dei nuovi titoli, è sicuramente interessante e sarà da esplorare con cura ma una cosa la si può già dire: la teracristallizzazione, almeno a livello visivo e estetico, non è questa gran caso da vedere. Infatti, il grande elemento che sovrastra il capo del Pokemon, per significare appunto il tipo “in aggiunta”, non è bella da vedere e rischia, sul serio, di inficiare il desging di molte creature. Infatti è stato conferamto come tutti i Pokemon potranno teracristalizzarsi.

Leggendari protagonisti

Oltre al fenomeno della teracristallizzazione, infatti, ed alcune forme regionali, come Wooper, in questo nuovo trailer di Diamante e Violetto a farla da padrone sono stati i due leggendari. Koraidon e Miraidon si potranno non soltanto cavalcare ma si potranno anche utilizzare per spostarsi in volo, per arrampicarsi sulle montagne ed anche per navigare nell’oceano. Questo è sicuramente intrigante come aggiunta, anche se molto del peso specifico di tale introduzione sarà da collegare anche alla varietà e bellezza della mappa di gioco.

La nuova regione di Paldea

Paldea, questo il nome della nuova regione, avrà aree innevate e desertiche anche se, almeno stante questo nuovo trailer, non pare esserci un vero e proprio “tema” per questa generazione. Al netto di una realizzazione tecnica che, come visto anche nei precedenti, non ha sicuramente brillato, Scarlatto e Violetto stanno per uscire: sono molto curioso di comprendere meglio il valore della teracristallizzazione non solo qui ma anche, perché no, in una futura conversione nel competitivo. A mio avviso più ombre che luci in questo diamante grezzo, anzi grezzissimo che pare essere Violetto e Scarlatto.