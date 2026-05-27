Da oggi viene trattato per quello che è: un rischio concreto per chi lavora all’aperto e per chi, nelle giornate peggiori, non ha una casa fresca o un posto dove ripararsi. È entrata in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri: nei cantieri, nei campi e in alcuni servizi pubblici scattano pause obbligatorie nelle ore più pesanti, mentre il Campidoglio prepara anche una rete di spazi dove trovare sollievo quando il Ministero della Salute segnala il Livello 3 di ondata di calore, cioè il bollino rosso.

Stop nelle ore più dure: come funzionano le pause tra le 12:30 e le 16:00

Il cuore dell’ordinanza è qui: nella fascia tra le 12:30 e le 16:00, quando a Roma, soprattutto tra giugno e settembre, sole, asfalto, ponteggi e terreni scoperti restituiscono calore senza sosta. Fino al 15 settembre, i datori di lavoro dovranno garantire pause in zone ombreggiate o raffrescate a chi lavora nei cantieri e in agricoltura, con la possibilità di usare ventilatori o sistemi di nebulizzazione se necessario. La misura si inserisce nel solco già tracciato dalla Regione Lazio per la tutela della salute dei lavoratori, ma il segnale è netto: nelle ore centrali non si può andare avanti come se niente fosse.

Per chi lavora ogni giorno in cantiere non si tratta di un ritocco di poco conto. Cambia l’organizzazione delle squadre, cambiano i getti di calcestruzzo, le consegne, i turni e perfino i tempi di apertura dei mezzi. Cambia anche il peso delle responsabilità per le imprese, che da oggi hanno un obbligo più chiaro nella gestione del rischio da calore. Il punto, come spesso succede, sarà capire come verranno fatti i controlli e soprattutto come la misura verrà applicata davvero. Perché tra un’ordinanza scritta nero su bianco e una pausa concessa davvero sotto il sole di luglio c’è di mezzo la pressione dei tempi, dei costi e dei lavori da finire. Ma il messaggio arriva in un momento preciso: le temperature estreme non sono più l’eccezione di qualche giorno, sono ormai una parte stabile dell’estate romana.

Bollino rosso, scatta la rete del fresco: biblioteche e centri anziani aperti ai più fragili

L’altro asse dell’ordinanza guarda a chi rischia di più: anziani soli, persone fragili, cittadini che vivono in case surriscaldate, studenti e chi passa molte ore fuori per necessità. Nei giorni indicati dal Ministero della Salute come “Livello 3 – Ondata di calore”, Roma Capitale metterà a disposizione strutture con impianti di raffrescamento, tra cui biblioteche, centri anziani, aule studio e spazi culturali, che saranno raccolti in una mappa pubblica. L’idea è semplice e molto concreta: se la città nelle ore centrali diventa difficile da vivere, bisogna sapere dove entrare, fermarsi e trovare un po’ di fresco.

Non è un dettaglio. Nelle grandi città il caldo pesa in modo diverso a seconda del quartiere, dell’età e del reddito. Chi ha l’aria condizionata in casa lo subisce; chi non ce l’ha, o vive all’ultimo piano, spesso lo subisce molto di più di quanto raccontino i bollettini. Una mappa dei luoghi refrigerati serve proprio a questo: trasformare spazi pubblici già esistenti in una rete minima di protezione. Resta da capire con quali orari, con quale comunicazione e con quale capacità di accoglienza verrà gestita nei giorni più difficili. Nella stessa ordinanza c’è anche il capitolo incendi, con divieti e obblighi di pulizia delle aree verdi e dei terreni privati dal 1° giugno al 30 ottobre. Un segnale chiaro: il Campidoglio prova a tenere insieme due emergenze che ormai camminano una accanto all’altra, caldo estremo e rischio fuoco. Roma, da questo punto di vista, sta solo prendendo atto di quello che d’estate è già diventata.