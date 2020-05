Come realizzare questi spettacolari gamberetti di carta

Prima del lockdown, l’artista Lisa Lloyd stava lavorando a una scultura di carta: un’aquila a grandezza naturale con un’apertura alare di due metri. Poco dopo le restrizioni imposte dal governo inglese, però, l’artista dovette interrompere e decise di spostare l’attenzione su un progetto più piccolo, in modo da coinvolgere anche il pubblico. Così, nasce la challange #paperprawn, che in inglese significa “gamberetti di carta“.

Per partecipare alla challange, l’artista inglese ha indicato sul suo sito tutte le istruzioni da seguire, complete di modello stampabile e di un elenco dei materiali necessari per lavorare. Su YouTube, c’è anche un tutorial che mostra passo passo gli step per creare la tua piccola opera d’arte di carta, utilizzando materiali riciclati trovati in casa, come scatole di cereali o carte stampate. In moltissimi hanno partecipato, pubblicando sui loro social la foto del loro piccolo e delizioso crostaceo di carta dietro l’hashtag #paperprawn.

