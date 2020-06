Le creature del cinema come fossero delle antiche illustrazioni di biologia

Avete presente quei vecchi tomi con le illustrazioni e le descrizioni di piante e animali che risalgono ai tempi in cui la conoscenza era patrimonio di pochi e conservata solo nei libri? Quelle immagini hanno uno stile riconoscibile che rimanda al passato e che mantiene il fascino anche ai nostri giorni. Per questo l’illustratore americano Chet Philips, grafico e designer nel mondo dei brand e della agenzie di comunicazione, ha deciso di dedicarsi alla creazione di queste opere, che sembrano uscire dagli antichi volumi di una biblioteca con un alone di mistero. Grazie ai soggetti cinematografici questi lavori hanno senza dubbio la capacità di strapparci un sorriso.

Chet, infatti, ritrae il baby Yoda della serie The Mandalorian, il mostro del film Alien, il demogorgone della serie tv Stranger Things, poi i Gremlins e gli scheletri guerrieri, ma anche personaggi più amichevoli come Totoro e il fantasma senza volto di Miyazaki o Pumba e Timon della Disney. Ovviamente i nomi non sono proprio gli stessi e qualche dettaglio può farli sembrare diversi dagli originali, ma i riferimenti sono chiari e vedere una di queste opere appesa in una bella cornice antica a casa o in ufficio può far piacere.

Ecco dunque alcune immagini che potete trovare disponibili come stampe di qualità (20×25 cm, cornici non incluse) nello shop di Chet Philips su Etsy.

Etsy - il mostro diAlien.

Tutta la serie di illustrazioni di Chet Philips

Etsy - Il demogorgone di Stranger Things

Etsy - Baby yoda

Etsy - Guerrieri scheletri

Etsy - Senza faccia

Etsy - Totoro!

