Gli alloggi degli artisti non sono solo una curiosità da targa commemorativa: sono uno dei modi più concreti per capire perché, per almeno due secoli, la capitale sia stata vista come una tappa quasi obbligata per scrittori, pittori e musicisti europei.

Dal Grand Tour al mito di Roma: perché scrittori, pittori e musicisti la sceglievano

Roma attirava perché offriva tutto insieme. E non era poco: l’antico, il Rinascimento, il barocco, la vita di strada, il peso della Chiesa, il teatro della nobiltà, la miseria e lo splendore uno accanto all’altro. Nel tempo del Grand Tour, quando i giovani colti d’Europa venivano qui a completare la loro formazione, la città diventava un laboratorio a cielo aperto. Si studiavano statue e palazzi, certo, ma anche gesti, dialetti, riti di ogni giorno. Non arrivavano soltanto per vedere i monumenti: arrivavano per misurarsi con un’idea di Roma che era in parte vera e in parte costruita dai libri, dai dipinti, dai racconti di chi li aveva preceduti. Goethe, Stendhal, Gogol, Liszt, Wagner, Andersen: nomi diversissimi, legati però dalla stessa attrazione per una città che sembrava promettere una seconda nascita, come scrisse lo stesso Goethe. È lì che nasce il mito. E quel mito oggi resiste nelle case museo, negli hotel storici e in una geografia urbana che il turismo frettoloso spesso sfiora senza leggerla davvero.

Hotel storici e ospiti illustri: dalla Minerva all’Albergo del Sole

Tra gli indirizzi più ricchi di memoria c’è il Grand Hotel della Minerva, in piazza della Minerva, dentro un palazzo seicentesco che già da solo racconta molto del rapporto tra Roma e i suoi forestieri illustri. Qui passarono Stendhal, tra il 1814 e il 1816, e Herman Melville nel 1857: due autori lontani per lingua e carattere, ma uniti dalla stessa necessità di stare nel cuore di una città che allora era un archivio vivente. Poco più in là, in piazza della Rotonda, l’Albergo del Sole, considerato il più antico della città, mette in fila una serie di ospiti quasi sorprendente: Ludovico Ariosto, Pietro Mascagni, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. È questo il dettaglio che colpisce di più quando si ricostruiscono questi soggiorni: luoghi nati per ospitare viaggiatori che, col tempo, sono diventati pezzi di storia culturale europea. Nella stessa mappa rientra anche il Grand Hotel Plaza di via del Corso, legato a Mascagni e a figure politiche come Churchill e de Gaulle. Segno che certi alberghi romani erano molto più di un posto dove dormire: erano salotti, osservatori, punti d’incontro tra mondi diversi. Oggi restano gli edifici, qualche targa, una memoria a tratti selettiva. Ma l’impressione è che proprio in quelle hall e in quelle camere sia passata una parte del racconto moderno di Roma.

Case museo e stanze rimaste vive: da Goethe a Keats

Ci sono poi luoghi in cui il soggiorno dell’artista non è soltanto ricordato, ma custodito. In via del Corso 18, la Casa di Goethe tiene viva la presenza del poeta tedesco che abitò lì con il pittore Tischbein. Non è un museo monumentale, ed è forse questo il suo punto di forza: lettere, libri, disegni e documenti restituiscono la dimensione quotidiana di un passaggio romano che per Goethe fu decisivo, almeno a leggere ciò che scrisse.

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Qualcosa di simile accade in piazza di Spagna con la Keats-Shelley House, affacciata sulla Barcaccia e ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Lì visse John Keats, lì morì a venticinque anni, e lì si conserva ancora oggi una memoria inglese di Roma fatta di romanticismo, malattia, studio e devozione letteraria. Sono luoghi che funzionano proprio perché non provano a trasformare tutto in leggenda: mostrano stanze, carte, oggetti. E lasciano intuire il lato meno decorativo della vita degli artisti, quello fatto di lavoro, isolamento, lettere, attese. Per chi visita Roma, entrare in questi spazi cambia il modo di leggere la città: il centro storico smette di essere solo scenografia e torna a essere un posto vissuto.

Via del Babuino, via del Corso e via Sistina: la mappa degli artisti nel centro di Roma

La parte più interessante, forse, è che queste presenze non si raccolgono in un solo luogo-museo, ma sono sparse lungo strade che oggi molti attraversano distrattamente. In via del Babuino, al civico 79, gli antichi alberghi d’America e di Gran Bretagna ospitarono Richard Wagner, mentre in via Bocca di Leone, all’Albergo d’Inghilterra, visse Franz Liszt, in una zona che allora come oggi teneva insieme eleganza, vita sociale e passaggio internazionale. In via del Corso si incrociano invece l’indirizzo di Goethe e la memoria del Grand Hotel Plaza, lungo una strada che per secoli è stata la spina dorsale del centro: rumorosa, esposta, inevitabile. Poi c’è via Sistina, che da sola merita una passeggiata lenta: al civico 48 soggiornava Bertel Thorvaldsen, al 113 ancora Liszt, al 126 Nikolaj Gogol, al 104 Hans Christian Andersen, che proprio lì scrisse il suo primo romanzo, L’Improvvisatore. A poca distanza compaiono anche le tracce di Gregorovius e di Ingres, tra via di Pietra e via Gregoriana, dentro un intreccio di residenze che racconta una Roma molto meno immobile di come spesso viene venduta. Il punto, per chi la vive o la attraversa oggi, è tutto qui: dietro facciate note, spesso ridotte a sfondo per foto veloci, resiste una mappa di soggiorni, studi e passaggi che spiega meglio di tanti discorsi perché il centro storico continui ad avere questa forza, anche quando sembra aver dimenticato chi è stato.