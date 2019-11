In queste foto il Giappone sembra Blade Runner

Chi è Teemu Jarvinen?

Teemu è il fotografo asiatico di strade urbane e notturne, che lo scorso gennaio ha trascorso 3 settimane a Sapporo, la città più grande di Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone, durante una tempesta di neve, ispirandosi ai film cyberpunk e noir come Blade Runner e Road to Perdition.

©Teemu.jpeg on instagram

Amante del Giappone, il fotografo gira varie città asiatiche tra cui Osaka, Tokyo, Kyoto… in cerca di scatti particolari che vadano a completare o ad ampliare la sua gallery fotografica.

Caratterizzata da un unico stile inconfondibile, le sue foto comprendono insegne al neon, vetri appannati e luci immerse in un buio che lascia trasparire oggetti e persone ben definite.

©Teemu.Jpeg on Instagram

Oltre alle foto fatte a Sapporo, anche la serie di Tokyo insieme a quelle di Kyoto e Osaka (tra le città preferite dall’artista) racchiudono l’essenza cyberpunk e noir dell’artista.

In particolare, Tokyo è per Teemu una città spettacolare per la fotografia, in quanto la sua grandezza permette un’infinita scelta di scatti e offre infinite possibilità a seconda del momento della giornata, dei quartieri o delle condizioni atmosferiche.

Teemu.Jpeg on Instagram

Sul suo sito personale, l’artista condivide moltissime informazioni, tecniche, consigli e segreti riguardo la sua fotografia, offrendo agli appassionati e ai suoi ammiratori, spunti su cui lavorare e con cui migliorarsi.

Tra le condizioni meteo che possono capitare di giorno in giorno, il fotografo asiatico predilige la pioggia unita alla notte per usare la sua macchina fotografica e creare la base per i suoi lavori incredibili editati in un secondo momento.

Di seguito, un video in cui Teemu stesso mostra come modifica le sue foto al fine di conferirgli l’aspetto caratteristico delle sue serie.

Le pagine di riferimento per seguire l’artista:

YouTube

Instagram

sito personale