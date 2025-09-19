La serata del 18 settembre su Rai Uno ha visto un nuovo episodio di Affari tuoi, con la conduzione di Stefano De Martino, che ha saputo intrattenere il pubblico con la sua consueta ironia e professionalità. Tuttavia, la puntata è stata segnata da momenti di grande emozione e da un episodio che ha suscitato qualche perplessità tra gli spettatori da casa.

Ilaria, la sua rinascita dopo l’operazione: il racconto della pacchista

La protagonista della serata è stata Ilaria Romano, rappresentante della Puglia, che ha subito dimostrato grande abilità nel gioco eliminando numerosi pacchi di basso valore. De Martino ha subito sottolineato l’eccezionalità della situazione: «Io un inizio così non me lo ricordo». La concorrente ha inoltre condiviso con il pubblico un racconto molto personale e toccante, rivelando di aver affrontato un intervento chirurgico importante un anno fa, che ha cambiato radicalmente la sua vita e il suo modo di guardare al futuro.

Il legame speciale con il pacco numero 6, scelto da Ilaria, non era casuale: coincidente con il suo compleanno e quello della nipote Sofia, simbolo di luce e speranza. Successivamente, ha optato per cambiare il pacco con il numero 10, che rappresentava per lei il giorno della rinascita dopo l’operazione. Alla fine ha però deciso di accettare l’offerta di 60.000 euro proposta dal “Dottore” del programma, somma che potrà utilizzare per acquistare la sua prima casa. Aprendo l’ultimo pacco rimasto è emerso che all’interno c’erano 200.000 euro, cifra ambita ma che Ilaria ha preferito non rischiare per una scelta di prudenza e coraggio: «Non fare mai un passo più lungo della tua gamba».

Affari tuoi, la sfida con La Ruota della Fortuna e l’incongruenza nelle puntate

Nel preserale del 18 settembre, la competizione tra i game show di Rai Uno e Canale 5 si è fatta sentire. Affari tuoi, condotto da De Martino, cerca di mantenere la leadership contro “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti, che continua a registrare ottimi ascolti. Nonostante un brillante inizio di stagione, il programma di Rai Uno sta cedendo terreno alla concorrenza.

Un dettaglio ha però attirato l’attenzione del pubblico e dei commentatori sui social: la presenza di una concorrente siciliana, Francesca da Catania, segnalata come new entry. Questo ha generato confusione, poiché secondo la sequenza logica delle puntate, in quella serata avrebbe dovuto partecipare una concorrente dell’Umbria, dato che nella puntata precedente era stata proprio l’Umbria a essere rappresentata. Alcuni spettatori hanno infatti commentato: «Ma non doveva esserci la new entry dell’Umbria? Invece c’è la Sicilia!». Questo dettaglio ha sollevato dubbi sulla continuità e il montaggio del programma, alimentando discussioni sulla gestione della scaletta degli episodi.

Stefano De Martino, comunque, ha mantenuto il consueto ritmo e coinvolgimento, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e suspense, confermando il suo ruolo di protagonista nei game show del preserale italiano.