La nuova stagione di Uomini e donne, in tv, prenderà il via su canale 5 da lunedì 22 settembre ma le registrazioni delle varie puntate sono cominciate a fine agosto e i colpi di scena sono già tanti. Oltre all’arrivo sul trono dell’attesissimo Flavio Ubirti, ex tentatore di Uomini e Donne e di Cristiana Anania, 22enne speaker radiofonica, sul trono, è arrivato anche Rosario Gugliemi, uno dei protagonisti di Temptation Island insieme a Lucia ovvero quella che attualmente è la sua ex fidanzata.

Proprio durante la registrazione della puntata dedicata al trono di Rosario Gugliemi che è finito prima ancora di cominciare, tra il pubblico, c’era anche la nota attrice la cui presenza non è passata inosservata alle varie talpe del web che partecipano alla trasmissione.

Uomini e Donne: Laura Chiatti nel pubblico, ecco perché

L’ultima registrazione di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sono state ricche di colpi di scena a partire dalla presenza, nel pubblico di Laura Chiatti. “Nel pubblico della registrazione di ieri era presenta una nota attrice, Laura Chiatti”, ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Non si sa, tuttavia, il motivo della sua presenza: potrebbe essere stata invitata da Maria De Filippi o potrebbe aver semplicemente partecipato come fan del programma. Quel che è certo è che la registrazione in questione ha regalato clamorosi risvolti. Dopo la presentazione di Rosario come tronista, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio si è presentata Lucia la quale ha svelato di aver avuto un incontro intimo con l’ex fidanzato quando l’ha raggiunto a casa per riprendere le sue cose.

Una confessione che ha portato Maria De Filippi a considerare concluso il trono prima della sua partenza non considerando Rosario pronto per affrontare il percorso per cui è fondamentale avere testa e cuore liberi. Valerio e Ary, invece, dopo essersi detti addio durante lo speciale di Temptation Island, hanno annunciato di essere tornati insieme e le emozioni le hanno regalate anche i protagonisti del trono over.

In particolare, Gemma Galgani, dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Mario Lenti di cui sembrava già innamorata, ha pianto per il cavaliere che sta continuando a conoscere Magda, un’altra dama del parterre.

A consolarla ci ha pensato Tina Cipollari che non ha perso l’occasione per ironizzare sulle vicende sentimentali della dama storica porgendole un rotolo di scottex e dando il via al solito botta e risposta.