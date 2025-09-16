Uomini e Donne sta per tornare con una stagione tutta da seguire che regalerà emozioni e colpi di scena sin dalle prime puntate. Lunedì 22 settembre, Maria De Filippi darà il via alla nuova edizione annunciando i primi, due tronisti che sono Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island 2025 e la speaker radiofonica Cristiana Anania.

Per entrambi, il percorso è cominciato dalla prima registrazione e sta andando avanti tra esterne ed eliminazioni. Al loro fianco, ben presto, si accomoderà anche un terzo tronista che, stando a quanto fa sapere Gemma Palagi, sarà l’ultimo tronista di questa prima parte della stagione. Per regalare un trono classico ricco di emozioni, Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di puntare su altro, indiscusso protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island che ha colpito il pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere dolce e pacato.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è il terzo tronista

Il terzo tronista di Uomini e Donne, stando ad un’anticipazione esclusiva di Lorenzo Pugnaloni, arriverà direttamente dal villaggio di Temptation Island 2025. Si tratta di Rosario Gugliemi che ha chiuso la relazione con Lucia con cui era pronto ad andare a convivere dopo aver cancellato tutti i dubbi durante la permanenza nel villaggio.

Dopo essere andati via insieme, al termine del falò di confronto finale, Rosario ha chiuso la relazione un mese dopo quando, davanti a Filippo Bisciglia, ha scoperto dei contatti tra Lucia e un tentatore. Di fronte alla mancata sincerità della relazione, Rosario ha deciso di chiudere la storia ed oggi è pronto a rimettersi nuovamente in gioco.

L’annuncio ufficiale da parte della redazione di Uomini e Donne non è ancora arrivato ma secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, la firma sul contratto sarebbe già arrivata. Nelle prossime registrazioni, dunque, Rosario sarà presentato ufficialmente come nuovo tronista e comincerà a cercare nuovamente l’amore sperando di poter essere fortunato come Martina De Ioannon.

Quest’ultima è saluta sul trono nella scorsa stagione dopo aver chiuso la relazione con Raul Dumitras e scegliendo, al termine di un percorso lungo ed emozionante Ciro Solimeno, preferito a Gianmarco Steri. La storia tra Martina e Ciro va avanti da diversi mesi e i due, non solo sono sempre più uniti e innamorati, ma hanno fatto un passo importante come la convivenza con Ciro che ha deciso di trasferirsi a Roma per vivere nella quotidianità la fidanzata.

Il trono di rosario, dunque, sarà fortunato come quello di Martina? I fan si augurano di sì.