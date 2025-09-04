La nuova stagione di Uomini e Donne partirà su canale 5 da lunedì 22 settembre 2025 ma le registrazioni delle nuove puntate sono già cominciate. Oltre al ritorno in studio dei vari protagonisti del trono over come Gemma Galgani, le anticipazioni svelano anche i nomi dei nuovi tronisti e come sta procedendo il loro percorso. A catturare l’attenzione del pubblico è soprattutto il tronista Flavio Ubirti, arrivato a Uomini e Donne dopo l’esperienza da corteggiatore di Temptation Island 2025.

Il 24enne, ex portiere e che sogna di diventare padre da giovane, era il nome più atteso della nuova stagione del dating show di canale 5 e le prime registrazioni non stanno deludendo le aspettative. Per lui sono arrivate tante ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo ma una, un particolare, ha catturato le sue attenzioni al punto da averla portata in esterna già due volte.

Tuttavia, il feeling tra i due ha dato vita a diversi rumors secondo i quali tra il tronista e la corteggiatrice potrebbe esserci una conoscenza pregressa.

Flavio Ubirti e Martina: la verità sul rapporto tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne

Se Mario Cusitore non ha ricevuto l’invito per tornare a Uomini e Donne, la redazione del dating show di canale 5 ha deciso di puntare su Flavio Ubirti che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha mostrato subito un forte interesse per Martina Cardamone con cui il feeling è nato sin dalla prima esterna. Proprio Lorenzo Pugnaloni ha fatto notare come Martina su Instagram segua la Alex Model Agency su Instagram, la stessa agenzia che segue Flavio scatenando voci su una loro precedente conoscenza.

A svelare la verità sul rapporto tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne è stato Alex, il manager di Flavio che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lorenzo Pugnaloni pubblicate, poi, nella sua newsletter.

“Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione con noi. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma Martina non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Infatti, come è facilmente dimostrabile, non compare tra le nostre modelle sul sito ufficiale, a differenza di Flavio”, ha dichiarato il manager.

L’agente si è poi soffermato sul gesto di Martina di seguire la sua agenzia: “Il fatto che Martina ci segua su Instagram è normale: nel nostro settore molte modelle seguono agenzie per curiosità e viceversa. Oltre a questo, la nostra pagina pubblica spesso foto di ragazzi e comprendo che molte ragazze possano scegliere di seguirla per quel motivo”, ha concluso.