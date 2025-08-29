Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda il prossimo 22 settembre ma le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate. Il 26 e il 27 agosto 2025, infatti, Maria De Filippi ha riaperto lo studio del suo storico programma accogliendo Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti di opinionisti e i primi, due nuovi tronisti. Anche quest’anno le puntate saranno miste con una parte dedicata al trono classico e una al trono over.

A cercare l’amore come tronisti saranno Flavio Ubirti, ex tentatore 24enne di Temptation Island e Cristiana Anania, 22enne speaker radiofonica. Nel parterre del trono over, invece, si rimetteranno nuovamente in gioco vecchie conoscenze del pubblico come Gemma Galgani, Gloria Nicoletti, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale, Cinzia Paolini e Alessio Pili Stella.

Nel corso dell’estate, al trono over, sono stati accostati anche Mario Cusitore e Ida Platano: l’ex cavaliere e l’ex dama, dopo essersi conosciuti durante il trono di lei, si ritroveranno nuovamente nello studio di canale 5?

Anticipazioni Uomini e Donne: la verità su Mario Cusitore e cosa accadrà nella nuova stagione

Nelle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, non sono mancati i colpi di scena come l’arrivo in studio di due nuovi pretendenti per Gemma Galgani di cui uno ha già avuto una discussione con Tina Cipollari. In studio, poi, ci sono stati due importanti confronti ovvero quello tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia e quello tra Gloria Nicoletti e Guido.

Entrambe le coppie si sono formate nella scorsa stagione di Uomini e donne ma si sono lasciate nel corso dell’estate. Rosanna e Gloria sono così rimaste nel parterre per provare a cercare nuovamente l’amore mentre Giuseppe ha abbandonato la trasmissione perché ha trovato una fidanzata lontano dalle telecamere.

C’è stato, poi, un importante ritorno: dopo 16 anni, infatti, è tornato l’ex tronista Federico Mastrostefano, stavolta come cavaliere del trono over. Cosa si sa, invece, di Mario Cusitore? Durante un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, Cusitore aveva lanciato un messaggio alla redazione per poter tornare nel programma.

“Se tornerò a Uomini e Donne? Vedremo, nel senso che mi piacerebbe non riscaldare la sedia ma conoscere qualcuno di valido. Non che non ci sia stato qualcuno di valido quest’anno eh, però ripeto: o perché venivo dal percorso precedente e l’ho gestita male o forse ero ancora legato al passato quindi…”, le parole di Mario che, però, per le prime registrazioni, non è tornato nel parterre.

Non è tornata neanche Ida Platano: nonostante la presenza dell’ex dama a Roma nei giorni delle registrazioni avesse fatto sognare i fan, ad oggi, la Platano non sembrerebbe intenzionata a tornare nuovamente nel programma.