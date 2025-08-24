Il famoso dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di followers. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo per scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata. Numerosissime sono infatti le storie d’amore nate in quello studio televisivo e che continuano tutt’ora.

I telespettatori non vedono adesso l’ora di guardare le nuove attesissime puntate, durante la quale ci saranno nuove coppie e tante conferme. Ad esempio, è stato da poco annunciato chi vestirà i panni di tronista.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Da qualche settimana è terminata l’ultima edizione di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione c’è stato senz’altro Flavio Ubirti, che è riuscito in poco tempo a conquistare i cuori delle fidanzate ma anche delle spettatrici a casa. Pare quindi che Maria abbia scelto proprio lui per i prossimi episodi di Uomini e Donne, com’è stato rivelato sul portale di Davide Maggio. Quest’ultimo ha fatto presente di essere venuto a conoscenza – in anteprima assoluta – che Flavio sarebbe stato scelto come prossimo tronista del programma Mediaset.

“Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre…”, si legge sul sito web. Lui ha 24 anni ed è originario di Fligline Valdarno in provincia di Firenze. Da giovanissimo ha giocato a calcio, ma ad un certo punto ha deciso di abbandonare questo sport e di dedicarsi ad altro. Nel corso della sua esperienza a Temptation Island, si è inoltre avvicinato a Denise Rossi anche se tra i due non è accaduto niente di concreto. Maria De Filippi lo avrebbe ora scelto come tronista, dandogli così la possibilità di incontrare l’anima gemella in quello studio televisivo.

Nel frattempo sta crescendo sempre di più l’attesa per la prossima edizione di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 alle ore 14.45 a partire da lunedì 22 settembre. La prima registrazione dovrebbe inoltre essere fissata per lunedì prossimo e, proprio in questa occasione, la conduttrice potrà ufficialmente annunciare Flavio Uberti come nuovo tronista. I fan non sono più nella pelle e aspettano di assistere alle nuove vicende del dating show, che ogni volta appassionano i telespettatori.