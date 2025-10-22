Sembra proprio che la battaglia per gli ascolti iniziata a settembre tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi non accenni a fermarsi. Da quando il game show di Rai 1 è tornato in onda, dopo la pausa estiva, ha dovuto fare i conti con una concorrenza “spietata”, quella del programma condotto da Gerry Scotti che ha ottenuto risultati sorprendenti, che l’access prime time di Canale Cinque non otteneva da tempo.

Così, se l’anno scorso De Martino è rimasto praticamente imbattuto, quest’anno le cose stanno andando diversamente, la situazione si è capovolta ed è Canale Cinque a primeggiare negli ascolti. Sebbene lo scarto sia davvero minimo, la Rai pare che abbia deciso di correre ai ripari e adesso “copierà” il programma concorrente.

Affari Tuoi, cosa ha deciso la Rai per il programma condotto da Stefano De Martino

Secondo Affari Italiani pare che l’azienda di viale Mazzini abbia deciso di “correre ai ripari” per arginare la perdita di ascolti che il game show di Stefano De Martino sta vivendo. Per farlo sembra che abbia deciso di “copiare” la concorrenza, come?

La Rai sarebbe intenzionata ad allungare l’anteprima di Affari Tuoi proprio come fa già La Ruota della Fortuna, dovrebbe avere una durata di 3-4 minuti prima del break pubblicitario. Dovrebbe essere questa la mossa decisa dall’azienda di viale Mazzini per recuperare nella lotta per gli ascolti. Ora bisognerà capire come strutturare quest’anteprima e, sempre secondo quanto rivelato dal sopracitato portale, si potrebbe fare qualcosa che sia legata allo scouting dei pacchisti.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, quel che è certo è che in Rai non hanno intenzione di arretrare minimamente in questa battaglia. Tra le varie strategie ci sarebbe anche la scelta di avere Herbert Ballerina ad Affari Tuoi quasi come ospite fisso. Inizialmente il comico, molto amico di Stefano De Martino, con cui lavorano da tempo assieme, era arrivato per fare una sorpresa al conduttore in occasione del suo compleanno.

Ma puntata dopo puntata pare che Herbert Ballerina abbia un ruolo sempre meno marginale e questo lascerebbe pensare che potrebbe diventare una presenza quasi fissa nel programma. Anche su questa scelta non vi è alcuna certezza, anche perché è probabile che la Rai decida “le prossime mosse” in itinere, anche a seconda della risposta del pubblico durante le varie puntate.