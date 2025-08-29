Alena Seredova è tornata a parlare di Ilaria D’Amico e di quanto è accaduto con Gigi Buffon. A quanto pare tra le due ancora non ci sarebbe un clima sereno, nonostante siano passati anni da quando il matrimonio tra l’ex portiere della Nazionale e l’ex modella serba è naufragato, ancora non hanno instaurato un rapporto.

La dimostrazione sono le parole che la Seredova ha usato per parlare della conduttrice sportiva e di quanto è successo con Buffon. L’ex modella si è sempre contraddistinta per essere una persona molto diretta e chiara e, anche quando parla della fine del suo matrimonio con Buffon e della sofferenza vissuta, non si tira mai indietro e dice tutto quello che pensa.

Cosa ha detto Alena Seredova su Ilaria D’Amico, le parole di fuoco

Quando recentemente nel corso di un’intervista è stato chiesto ad Alena Seredova se andrebbe a prendere oggi un caffè con Ilaria D’Amico, ha risposto che non ne vedrebbe la necessità e che probabilmente trascorrerà del tempo con lei quando si sposeranno i suoi figli. Un modo per dire che se non in occasioni “forzate”, non trascorrerebbe mai del tempo con l’attuale moglie del suo ex compagno.

Poi ha aggiunto la stoccata finale: “(…) Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata e dovessi cercarmi un compagno, non sarei andata nelle acque di un uomo sposato“. Parole che si riferiscono chiaramente al tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico. Alena Seredova scoprì tutto attraverso la copertina di un tabloid e per lei fu un durissimo colpo. L’ex modella ha più volte raccontato quanto ha sofferto e quanto ha dovuto faticare per tornare a fidarsi di un uomo.

Poi ha incontrato Alessandro Nasi, il suo attuale compagno dal quale ha avuto anche una figlia, e a fatica è tornata a sorridere. La Serdova ha parlato spesso della pazienza dell’imprenditore che, quando la conobbe, le è stato vicino nonostante lei piangesse per un altro uomo: “(…) Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita“.

Alena Seredova non ha mai nascosto il grande dolore provato per quanto è accaduto con Gigi Buffon, la delusione che l’ha devastata, un terribile momento in cui credeva che non avrebbe mai più amato nessuno. Le cose poi, per fortuna, sono cambiate. Oggi è felice al fianco di un altro uomo, ma ciò nonostante non dimentica quanto accaduto con Ilaria D’Amico.