Alessandro Borghese è diventato ormai un volto televisivo amato e seguito dai telespettatori, in tanti riconoscono in lui un modo di fare impeccabile, nonostante nel corso del programma 4 Ristoranti si trovi spesso in situazioni che potrebbero fargli perdere la pazienza, riesce sempre a mantenere la calma e far capire ai vari ristoratori quali siano le “falle” dei loro locali.

Ma questa volta non c’è riuscito ed ha perso la pazienza, capita davvero raramente che Borghese assuma un tono più forte con qualche concorrente del programma che conduce. Se accade, infatti, è perché ha visto qualcosa che secondo lui proprio non va e dunque sente di doverlo fare presente. Del resto è lui il conduttore del programma ed è anche normale che sottolinei le cose che non “funzionano”.

Perché Alessandro Borghese ha perso la pazienza, cosa è accaduto

In una delle ultime puntate di 4 Ristoranti, che al momento va in onda su Tv8 il mercoledì sera alle 21.30, Alessandro Borghese ha sbottato nei confronti di un concorrente. Il famoso chef e conduttore continua il suo viaggio nel panorama enogastronomico italiano e in una delle ultime tappe ha notato qualcosa che pare averlo innervosito non poco.

In uno dei ristoranti concorrenti il menù esposto all’esterno del locale non corrispondeva a quello che era realmente disponibile quella sera, così Borghese ha fatto notare al ristoratore che praticamente mancavano un sacco di piatti. Il concorrente si è giustificato spiegando che il lunedì al mercato non ci sarebbe tanta roba e poiché lui vuole servire piatti freschi, non ha potuto preparare tutte le ricette.

Una giustificazione che, però, non ha convinto Alessandro Borghese, che gli ha fatto notare come mancavano parecchi piatti. Infatti, senza mezzi termini, rivolgendosi al ristoratore ha detto: “Sarò vecchio stampo, però secondo me il menù dentro deve corrispondere a quello fuori. Può mancare un piatto, due, ma dieci o undici è un po’ troppo“.

Una risposta piuttosto chiara quella di Borghese che, nonostante mantenga sempre la calma nel corso delle varie puntate, se c’è qualcosa che non riesce a digerire, non può evitare di dirlo. In questo caso il problema riguardava una mancata corrispondenza tra quanto era riportato nel menù all’esterno e quanto in quello all’interno. Un meccanismo che di fatto ingannerebbe il cliente che dall’esterno avrebbe una percezione molto diversa rispetto alla reale disponibilità dei piatti. E’ questo il motivo per cui il conduttore ha perso la pazienza.