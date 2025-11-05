L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici presenti in tutte le case e che, negli ultimi anni, ha sostituito la scopa permettendo non solo di spazzare i pavimenti, ma anche di eliminare ogni briciola presente sia per terra che sui tappeti. Facile e veloce, può essere usata in qualsiasi minuto e permette di mantenere la casa pulita ogni giorno, anche quando si ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche.

Per avere un’aspirapolvere che funzioni, pulisca in maniera perfetta e soprattutto non emani cattivo odore, è fondamentale la pulizia dell’elettrodomestico stesso. Senza una buona manutenzione, infatti, dal motore, può fuoriuscire un odore nauseante polvere stantia e umidità. Sacchetti pieni, filtri sporchi o residui di sporco accumulati nei tubi e nelle spazzole sono tra le cause principali del cattivo odore che può essere eliminato con un rimedio economico e super naturale.

Il trucco del disco di cotone per un’aspirapolvere sempre nuova

Per evitare che l’aspirapolvere emani cattivi odore rendendo irrespirabile l’aria in casa, in tanti utilizzano deodoranti per aspirapolvere o prodotti profumati specifici ma si tratta di un rimedio che non risolve il problema che si ripresenta appena il profumo si disperde. Per evitare di spendere soldi inutilmente nell’acquisto di tali prodotti, c’è chi utilizza un rimedio non solo economico, ma anche efficace e soprattutto davvero funzionale.

Per eliminare il problema del cattivo odore dell’aspirapolvere basta utilizzare un normale disco di cotone, quello che viene normalmente usato per struccarsi. Prendete, dunque, un dischetto di cotone e versate sopra qualche goccia di olio essenziale, scegliendo la fragranza che più vi piace anche se le più indicate sono quelle di limone, lavanda, tea tree o eucalipto che non profumano ma purificano l’aria rendendola anche fresca e leggera.

Dopo aver preparato il dischetto, posizionatelo nel vano del sacchetto o vicino al filtro oppure potete aspirarlo con l’aspirapolvere stessa che, durante l’uso, oltre ad aspirare polvere e briciole di cibo diffonderà lentamente il profumo dell’olio essenziale imbevuto nel disco di cotone per tutta la casa e, contemporaneamente, neutralizzeranno il cattivo odore proveniente dallo sporco accumulato.

Fondamentale, tuttavia, affinché il trucco funzioni è ricordarsi di sostituire il dischetto ripetendo la stessa operazione. Se l’aspirapolvere viene usata più volte al giorno, gli olii essenziali perderanno presto la loro fragranza e sarà necessario sostituire il disco più frequentemente.

Si tratta, tuttavia, di un rimedio semplicissimo, veloce e che non comporta un grande dispendio di risorse economiche dal momento che i dischi di cotone sono presenti in quasi tutte le case e gli olii essenziali durano tanto essendo sufficiente l’uso solo di qualche goccia ad ogni cambio.