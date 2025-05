Da sempre uno degli artisti più apprezzati di Amici, è tornato adesso a far parlare di sé per l’ennesima conquista amorosa. Famoso anche per il suo fascino, ha sempre avuto la fama del rubacuori e stavolta pare aver fatto centro, finendo però paparazzo dal pubblico.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma è innegabile che i post servano proprio a ufficializzare la frequentazione, soprattutto ora che sembra più seria. Galeotti furono una vacanza e alcuni post, senza contare qualche testimonianza oculare, che hanno rivelato al pubblico la storia d’amore in corso.

Una nuova fiamma per Wax

È questo quanto successo a Wax, ex protagonista di Amici, che torna al centro dell’attenzione, non per una nuova canzone ma per una storia d’amore. Pare che il giovane cantante, vero nome Matteo Lucido, abbia iniziato una frequentazione abbastanza seria con un volto noto del web.

Si tratta di Aurora Baruto, amatissima influenzer che impazza su Instagram, lo stesso social su cui ha pubblicato alcuni post “compromettenti”. Niente di ufficiale ancora, ma il web ormai ne parla e un fondo di verità pare esserci, tra due è sicuramente nato qualcosa di importante.

Stando ad alcune indiscrezioni, i due si sarebbero concessi una vacanza a Sharm el-Sheikh e pare proprio che fossero in atteggiamenti intimi. Una evidente sintonia, quella che corre tra i due volti noti, che qualcuno è anche riuscito a immortalare in qualche scatto rubato alla coppia.

I due, infatti, hanno mostrato sui social solo alcuni scatti della vacanza, senza mostrare chiaramente chi li accompagnava. Eppure, qualcosa ha colpito l’occhio dei fan più attenti, che hanno subito cominciato a chiedersi cosa volesse dire.

A dare peso alle voci, poi, c’è anche una Instagram Story di Aurora, con un letto matrimoniale decorato da un enorme cuore rosso. La nota influencer non avrebbe certo caricato la storia sui social se non avesse un buon motivo per mostrarla ai sui 1,4 milioni di follower.

Wax, dal canto suo, non è nuovo al gossip e già durante il percorso di Amici 23, il suo nome è stato spesso accostato a quello di Angelina Mango. Aurora Baruto, invece, in passato è stata legata a Mura Tolu, altro creator del web, ma finita la storia col collega adesso sembra avere occhi solo per Wax.

La nuova fiamma del cantante, quindi, sembra aver preso con più serietà la relazione e pare pronta a scrivere un nuovo capitolo insieme a Wax. Pur non avendo confermato la cosa, è innegabile che tra i due ci sia del tenero, che forse stanno solo aspettando il momento giusto per dichiararsi.