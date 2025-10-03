La soap turca Forbidden Fruit, trasmessa su Canale 5 nel consueto slot pomeridiano dopo Beautiful, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con le sue trame intricate e i colpi di scena che coinvolgono i protagonisti principali. Le recenti anticipazioni dalla Turchia rivelano uno sviluppo particolarmente intenso nella relazione tra Alihan ed Ender, due personaggi al centro di un intreccio di vendette, inganni e passioni complicate.

Alihan ed Ender: un matrimonio di convenienza e tensioni crescenti

La storia prende una piega drammatica quando Alihan ed Ender decidono di convolare a nozze, non per amore, ma come parte di un piano strategico contro un nemico comune. Questo matrimonio è stato concepito per realizzare una vendetta nei confronti di Halit, che Alihan credeva fosse l’amante segreto della madre. L’alleanza tra i due nasconde quindi un intento vendicativo: Ender, desiderosa di colpire il suo ex marito che l’ha abbandonata e umiliata, vede nel matrimonio l’opportunità di ottenere il 5% delle azioni della Falcon Airlines, di cui Alihan è socio.

Tuttavia, le cose si complicano quando Alihan scopre di aver frainteso la situazione riguardo a Halit. In realtà, l’amante segreto della madre non era Halit, bensì Tuncer, un collega ormai deceduto. Questa rivelazione spinge Alihan a voler porre fine al matrimonio con Ender per riconquistare la fiducia e il cuore di Zeynep, la donna che ama veramente.

Nonostante la volontà di Alihan di sciogliere il vincolo matrimoniale, Ender si oppone fermamente al divorzio. Nel corso delle puntate, emerge che quando firmò l’accordo prematrimoniale, Ender era in uno stato di grande sconforto a causa di un incidente occorso a Erim, figlio di Alihan. Per questo motivo, nel documento era stata inserita una clausola che le impediva di accettare la separazione senza opporsi in tribunale.

Il rifiuto di Ender scatena una nuova crisi nella relazione tra Alihan e Zeynep, che si sente tradita e allontanata. In preda alla frustrazione, Alihan si rifugia nell’amicizia di Hakan e insieme si concedono una serata alcolica. Tornato a casa ubriaco, Alihan viene soccorso da Ender che, con astuzia, sfrutta la sua vulnerabilità: spogliandosi e sdraiandosi accanto a lui, riesce a far sì che trascorrano insieme una notte di passione. Il mattino seguente, Ender mostra ad Alihan alcune fotografie che immortalano la loro intimità, lasciandolo profondamente sconvolto.

La messa in onda è prevista dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, garantendo agli appassionati un appuntamento quotidiano con le vicende di Alihan, Ender, Zeynep e gli altri protagonisti.