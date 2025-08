La soap Un posto al sole si avvicina alla consueta pausa estiva, lasciando il pubblico con episodi intensi e carichi di tensione. La settimana in onda dal 4 all’8 agosto sarà l’ultima prima dello stop: la serie riprenderà lunedì 25 agosto. Le trame si concentrano su Gianluca, che torna a Napoli in silenzio, senza avvertire nessuno, nemmeno il padre. L’incontro con Alberto Palladini sfuma prima ancora di cominciare: Gianluca lo osserva da lontano, lo vorrebbe avvicinare, ma finisce per desistere. Dolorante, si dirige al pronto soccorso, dove trova Rossella.

La dottoressa, con l’aiuto di Vincenzo, riscontra fratture alle costole. Gianluca racconta di essere caduto da una scalinata, ma i medici capiscono subito che c’è dell’altro. Lo convincono a restare per la notte, ma il giorno dopo il ragazzo è deciso ad andarsene. Rossella, sospettosa, gli chiede almeno un numero di telefono per tenerlo d’occhio. Lui accetta, lasciando intravedere un legame sottile ma sincero.

Le trame della scorsa settimana: tensioni, ritorni e una scoperta

Negli episodi andati in onda dal 28 luglio al 1° agosto, Gennaro ha pagato Okoro per evitare di essere accusato della morte di Assane, mentre Viola e Damiano appaiono sempre più distanti. Ornella osserva con preoccupazione la freddezza tra i due. Raffaele, invece, avverte la mancanza di Renato, ormai immerso nella frequentazione con una nuova conoscenza virtuale.

Mariella riflette sui suoi sentimenti per Guido, ma Cerruti teme che questa nuova consapevolezza possa farla soffrire. Rosa si trasferisce temporaneamente da Giulia per darle una mano con Luca, mentre Alberto scopre con sorpresa che Gianluca è rientrato in città. Intanto Marina si muove in segreto: mostra ad Antonietta le prove del tradimento di Gennaro.

Anticipazioni fino all’8 agosto: partenze, baci e sospetti

Nelle ultime puntate prima della pausa estiva, Mariella accetterà un’idea di Guido per le vacanze, salvo poi pentirsene quasi subito. Il comportamento di Renato, sempre più enigmatico, spinge Raffaele a porsi domande. Sul fronte Cantieri, Ferri fatica a contenere le mosse di Gennaro, mentre Marina punta tutto su un possibile appoggio da parte di Antonietta. Nel frattempo, Serena propone a Micaela una partenza per Maratea, e la risposta della gemella sarà inaspettata. Silvia si prepara a partire insieme a Michele, ma lui è turbato da un senso di colpa verso Agata.

La crisi tra Viola e Damiano prende una piega imprevista: durante un momento di fragilità, l’uomo si lascia andare e bacia Rosa, lasciando intendere che i sentimenti in gioco sono ormai più complessi di quanto si pensasse. La pausa estiva arriverà proprio quando le dinamiche tra i personaggi stanno cambiando più rapidamente. E alla ripresa, il 25 agosto, si ripartirà da qui.