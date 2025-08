La cantante è senz’altro una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché è riuscita sin da subito a catturare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto con il suo talento e la sua energia, grazie a cui si è fatta spazio nel panorama musicale nazionale. Numerosissimi sono infatti i suoi brani, che sono tutti diventati delle vere e proprie hit di successo e che continuano ad essere interpretati da migliaia di persone in tutta Italia.

Non tutti sanno quanto prende lei di pensione e ora sta circolando in rete la quota che riceve mensilmente per la sua attività di cantante.

Tutto sulla pensione di Orietta Berti

La sua carriera è iniziata nel 1965, quando è stata soprannominata l’usignolo di Carviago. Negli anni ha collezionato diverse esperienze in Rai e Mediaset e, tra i progetti più recenti, c’è stato anche il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. In più, non ha mai perso l’occasione per esprimere sé stessa attraverso la musica, con canzoni all’altezza dei nostri giorni e contestualizzate al periodo storico che stiamo vivendo. Il suo percorso artistico è tra l’altro operativo da molti anni e non si è più fermato. Nonostante questo, come lei stessa ha spiegato nel corso di un’intervista, la sua pensione è davvero minima.

In base ai contributi INPS che ha versato in 50 anni, la cantante non prende più di 900 euro al mese. Una cifra che rientrerebbe in realtà nella media delle pensioni degli italiani, e che viene ricevuta da molti lavoratori del mondo dello spettacolo che percepiscono delle cifre molto basse, soprattutto se proporzionate al tipo di lavoro che hanno svolto negli anni. Alla sua pensione va aggiunto però il salario che riceve per le sue partecipazioni televisive e per le canzoni che pubblica. Ad esempio, l’attività di opinionista del Gf Vip le ha dato la possibilità di percepire 1000 euro per ogni puntata.

Questo significa che, quando il reality è terminato, l’artista ha portato a casa 500.000 euro. Negli anni ha anche venduto più di sedici milioni di dischi, ottenendo così vari dischi d’oro, platino e argento. Un risultato che indica un’importante fonte di guadagno della sua carriera musicale. Orietta Berti continua infatti a essere attiva in televisione, concerti e pubblicità, e a mantenere una forte presenza nel mondo dello spettacolo. La sua musica viene ancora oggi ascoltata da migliaia di italiani, sia anziani che giovani.