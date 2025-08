L’anno nuovo si avvicina e con lui le consuete previsioni astrologiche che raccontano tendenze, opportunità e, per qualcuno, anche ostacoli. Non tutti i segni affronteranno il 2025 allo stesso modo: Giove, pianeta legato alla fortuna, e Saturno, simbolo di prove e rallentamenti, disegneranno una mappa astrale dove alcuni segni si troveranno in netto svantaggio. Chi ha già vissuto un 2024 complicato rischia di dover stringere i denti ancora per qualche mese, prima di vedere schiarite.

I segni zodiacali che secondo gli astrologi subiranno maggiormente l’influsso sfavorevole di questi pianeti sono Vergine, Capricorno, Sagittario e Pesci. Tra isolamenti interiori, energie in calo, momenti di confusione e difficoltà relazionali, il 2025 porterà un clima più cupo per chi appartiene a queste costellazioni. Il disagio non sarà lo stesso per tutti: cambiano le cause, le fasi dell’anno coinvolte e il tipo di prove da affrontare. Alcuni segni soffriranno una solitudine inattesa, altri una perdita di fiducia o un rallentamento emotivo. Ecco nel dettaglio cosa li attende.

Pesci e Sagittario: stanchezza emotiva e meno voglia di condividere

Per i nati sotto il segno dei Pesci, i primi sei mesi del 2025 si preannunciano densi di fatica mentale e confusione. Giove, da tempo in opposizione, continuerà a rendere difficile ogni forma di espressione creativa e a offuscare la leggerezza che solitamente contraddistingue questo segno. La sensazione sarà quella di essere fuori sincrono, spesso assenti, distaccati e vulnerabili. Anche Saturno, ancora in posizione delicata, aumenterà il senso di solitudine emotiva, simile a quella di chi sceglie di ritirarsi dal mondo. Solo da giugno 2025 Giove smetterà di comprimere l’animo dei Pesci, lasciando spazio a una lenta ripresa.

Per il Sagittario, Giove – che rappresenta il suo pianeta guida – ha iniziato a essere scomodo già nella seconda metà del 2024. L’effetto sarà ancora visibile almeno fino a metà del nuovo anno. In parallelo, Saturno continuerà a creare blocchi, riducendo la naturale spinta all’espansione tipica del segno. Le relazioni sociali perderanno forza, ci sarà meno voglia di confrontarsi, di aggregare, di comunicare. Non è un periodo di crisi drammatica, ma piuttosto di raffreddamento emotivo. Per chi vive di entusiasmo e di rapporti, come il Sagittario, il silenzio potrà pesare parecchio.

Capricorno e Vergine: energie basse e troppa razionalità

Nel 2025 il Capricorno si troverà spesso a corto di energie mentali. L’azione congiunta di Marte e Venere durante l’anno metterà alla prova anche le certezze più solide. Il segno, solitamente razionale e concreto, subirà una sorta di ibernazione interiore, che porterà a una minore iniziativa, meno voglia di organizzare e più momenti di resa. Giove, da metà anno in poi, non offrirà grandi alleati, e la routine quotidiana risulterà sempre più faticosa da gestire. La tentazione sarà quella di delegare, rimandare, sottrarsi. Anche le emozioni più semplici sembreranno distanti e i nervi poco reattivi. Sarà un anno dove il Capricorno dovrà imparare a rallentare senza crollare.

Il segno che risentirà più di tutti dell’anno in arrivo sarà la Vergine. Già predisposta a un pensiero analitico e critico, la combinazione negativa tra Giove e Saturno rischia di trasformare questa tendenza in cinismo e sfiducia. Nei primi sei mesi del 2025, molti nati nel segno proveranno una distanza emotiva forte dal mondo esterno, con bassi livelli di fiducia e una fatica crescente nel mantenere rapporti leggeri. Per i nati dopo il 5 settembre, la pressione astrale sarà ancora più accentuata. Aumenta il rischio di chiusura, di isolamento, di eccessiva autocritica. Non mancheranno però gli strumenti per gestire tutto ciò: la Vergine, segno intellettuale per eccellenza, saprà come affrontare le difficoltà con metodo.