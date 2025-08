L’iniziativa prevede uno sconto del 25% sulla tariffa della tassa sui rifiuti urbani, con l’obiettivo di alleviare il peso delle spese domestiche per le fasce più vulnerabili della popolazione. La misura, regolamentata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), amplia il ventaglio dei bonus sociali già esistenti per elettricità, gas e acqua, e sarà applicata automaticamente senza necessità di presentare domanda.

Il bonus Tari è rivolto a tutti i nuclei familiari che presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro specifici limiti. Possono usufruire dello sconto del 25%:

le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro;

le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Lo sconto sarà calcolato sulla base dell’ISEE dichiarato nell’anno precedente, cioè nel 2025, e applicato direttamente sulla tariffa da pagare nell’anno fiscale 2026. Questo approccio consente un’elaborazione retroattiva che si basa su dati economici aggiornati, raccolti tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) trasmessa all’INPS.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha sottolineato che la misura interesserà circa 4 milioni di famiglie, confermando l’importanza del bonus come strumento di sostegno alla spesa delle utenze domestiche per la gestione dei rifiuti.

Procedura semplificata: come viene erogato il bonus Tari

Uno degli aspetti più innovativi del bonus Tari è la sua erogazione automatica. Le famiglie che rispettano i requisiti non dovranno presentare alcuna domanda specifica, ma basterà aver effettuato la regolare compilazione e trasmissione della DSU all’INPS per ottenere l’attestazione ISEE. Il sistema integrato di enti pubblici, che comprende INPS, ARERA, Acquirente Unico, Anci, Sgate, CSEA e i Comuni, si occuperà di incrociare i dati e identificare i beneficiari.

Lo sconto verrà applicato direttamente nella bolletta TARI o tramite conguaglio, senza ulteriori passaggi da parte dell’utente. Questo meccanismo mira a ridurre la complessità burocratica e ad assicurare una distribuzione equa e tempestiva del beneficio, in linea con quanto già accade per altri bonus sociali nazionali relativi ai servizi energetici e idrici.

È fondamentale, tuttavia, che i cittadini presentino la DSU entro i termini previsti nel 2025, affinché i dati ISEE possano essere elaborati per l’anno successivo. Il monitoraggio continuo da parte degli enti coinvolti garantirà che nessun avente diritto risulti escluso dall’agevolazione.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è un tributo comunale che finanzia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Dal 2014 ha sostituito le precedenti imposte come TARES, TIA e TARSU, uniformando la tassazione a livello nazionale. Il calcolo della TARI si basa su due componenti principali:

la quota fissa, determinata in base alla superficie calpestabile dell’immobile;

la quota variabile, calcolata in relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

Il pagamento è obbligatorio per chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, inclusi proprietari e affittuari con contratti superiori a sei mesi. Sono escluse dalla tassazione alcune aree scoperte pertinenziali di abitazioni civili e spazi condominiali comuni non utilizzati in via esclusiva.

Dal punto di vista operativo, ogni Comune stabilisce le tariffe in modo autonomo, tenendo conto dei costi del servizio e delle caratteristiche locali. Le tariffe sono composte da una parte fissa, legata agli investimenti e ammortamenti, e da una parte variabile che copre le spese di trasporto, raccolta, riciclo e smaltimento. Inoltre, alla TARI si aggiunge un’addizionale provinciale pari al 5% per finanziare servizi ambientali di competenza provinciale.

Dal 2020, ARERA ha introdotto il Metodo Tariffario per la gestione integrata dei rifiuti (MTR), che stabilisce criteri più trasparenti e uniformi per la determinazione delle tariffe, garantendo che il principio “chi inquina paga” venga applicato con equità.