Tra le fiction italiane più amate degli ultimi anni, c’è sicuramente Un Professore, che si prepara a tornare con la nuova stagione, la terza. Le riprese sono già iniziate, come confermato da Alessandro Gassmann in un post pubblicato a inizio anno, giorno per altro, del suo sessantesimo compleanno.

Un regalo speciale per i fan, che sperano di rivedere in azione Dante Balestra, il professore che ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori. Certe storie hanno la capacità di scavarsi un posto nel cuore del pubblico, crescendo stagione dopo stagione fino a diventare veri e propri appuntamenti imperdibili.

Il futuro di Manuel in Un Professore 3

Gassmann, confermato ancora una volta come protagonista, vestirà nuovamente i panni del carismatico insegnante, capace di lasciare il segno nella vita dei suoi studenti. Un uomo colto e sincero, capace di affrontare con coraggio anche le sue fragilità, non solo quelle dei suoi giovano compagni di scena.

La sua presenza è una garanzia, ma intorno a lui restano molti punti interrogativi, a partire dal ritorno di uno dei personaggi più amati. I fan più accaniti non smettono di chiedersi se ci saranno ancora Simone e Manuel, alias “Simuel”, la coppia simbolo delle prime due stagioni.

Nessuna conferma ufficiale al momento, ma il loro legame intenso e tormentato ha lasciato un’impronta forte, facendo sperare in una nuova fase del loro racconto. Una delle scene più attese sarà certamente quella della maturità e anche Manuel dovrà affrontare questo passaggio cruciale, immaginiamo già le emozioni che regalerà.

Lo stesso vale per Anita, interpretata dall’incredibile Claudia Pandolfi, tornata al fianco di Dante proprio sul sentito finale della scorsa stagione. A proposito di finali sospesi, il secondo capitolo si era chiuso con parecchie trame rimaste in bilico, per prima il ritorno di Dante post operazione al cervello.

Il professore aveva scelto di rimettere insieme i pezzi della sua vita e anche per gli studenti, le dinamiche non erano meno complicate. Manuel sembrava aver trovato un equilibrio con Nina, mentre Viola e Rayan si erano finalmente concessi la libertà di vivere alla luce la loro relazione.

Restano aperti interrogativi importanti, come il destino di Mimmo, che dopo aver collaborato con la polizia e denunciato Molosso, era stato costretto ad abbandonare Roma. Costretto ad entrare in un programma di protezione testimoni, aveva messo fine anche al suo rapporto con Simone, lasciando il pubblico in sospeso.