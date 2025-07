Uno dei programmi che ripartirà con l’inizio della nuova stagione televisiva è Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci quest’anno compie 25 anni è uno dei programmi più visti di Rai 1. Come ogni anno la conduttrice inizia il suo famoso “corteggiamento” ai possibili concorrenti che vorrebbe nello show e cerca sempre di superarsi in termini di “nomi sorpresa”.

Tv, Sorrisi e Canzoni, nel suo ultimo numero, ha dedicato ampio spazio alla prossima stagione televisiva e non poteva non parlare di Ballando con le Stelle e dei possibili nuovi concorrenti. Da tempo è iniziato il toto-nome per vedere chi sarà uno dei nuovi protagonisti dello show e tra quelli papabili ne sono comparsi davvero tantissimi, molti dei quali assai noti.

Chi saranno i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle?

Per il sopracitato settimanale pare che Milly Carlucci negli ultimi tempi avrebbe contattato Carolina Rey e Andrea Delogu, dunque loro due potrebbero essere nella liste delle nuove possibili concorrenti di Ballando con le Stelle. Ma l’elenco dei nomi papabili non è finito qui, figurerebbe anche Rosa Chemical, il cui bacio con Fedez sul palco del Festival di Sanremo tanto aveva creato scompiglio.

Si aggiungerebbero i nomi di Maddalena Corvaglia – pare che Milly Carlucci sarebbe interessata all’ex velina bionda di Striscia la Notizia che faceva coppia con Elisabetta Canalis – e ancora Claudio Cecchetto e Fabio Fognini. Insomma una lista bella corposa che al momento è solo ipotetica e non ha alcuna conferma ufficiale.

Sempre nell’ottica delle previsioni ipotetiche ci sarebbero altri nomi papabili che, secondo i rumors, rientrerebbero nel mirino della Carlucci. Tra questi c’è anche quello di Belen Rodriguez, la show girl argentina – considerata la sua passione per il ballo e in generale per la musica – sarebbe la candidata ideale per il talent show di Rai 1. Intanto il primo nome che sicuramente non parteciperà sembrerebbe essere quello di Barbara D’Urso, si era vociferato che la conduttrice potesse diventare una delle concorrenti, ma anche questa voce è stata presto smentita.

Milly Carlucci, sempre secondo le varie voci che circolano sul programma, sarebbe interessata anche a Chanel Totti. Non essendo riuscita a convincere il padre, potrebbe aver scelto di contattare la figlia neo diciottenne, ma anche in questo caso non vi è alcuna certezza a riguardo. E sempre tra i nomi dei possibili nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle figurano anche Martina Colombari, Anna Safroncik, Marcella Bella e molti altri ancora. Per avere la certezza di quel che sarà il cast effettivo della 25esima edizione di Ballando con le Stelle dovremo attendere ancora un altro po’ di tempo.