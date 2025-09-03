Mentre è attesissimo il ritorno di Barbara D’Urso in televisione, che dopo aver lasciato Pomeriggio Cinque si è presa una lunga pausa, è già polemica per il cachet che la conduttrice avrebbe a Ballando con le Stelle. I fan sono ormai più di due anni che aspettano di rivedere lo storico volto Mediaset sul piccolo schermo e, il programma di Milly Carlucci, siglerà il suo grande ritorno.

In tanti però si chiedono cosa avrebbe spinto la D’Urso ad accettare l’offerta della Carlucci, considerato che da tempo si era parlato di un suo ritorno con un nuovo programma, proprio sulla Rai. In tanti vedrebbero la sua partecipazione a Ballando con le Stelle come una sorta di “declassamento” e per questo c’è chi si chiede per quale ragione avrebbe accettato e si vocifera che i motivi siano legati a un cachet stellare.

Quanto guadagna Barbara D’Urso per partecipare a Ballando con le Stelle

Sebbene non vi sia alcuna conferma, da qualche giorno non si fa altro che parlare del compenso che Barbara D’Urso riceverebbero per partecipare a Ballando con le Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice napoletana avrebbe un cachet stellare, la cui cifra ha scatenato una serie di critiche e polemiche.

Pare che la D’Urso arriverebbe a guadagnare tra i 50 e i 70mila euro a puntata, una cifra che se fosse vera sarebbe tra quelle più alte sborsate nella storia di Ballando con le Stelle. L’intenzione della Rai sarebbe quella di battere la concorrenza e dare una spinta al programma di Milly Carlucci, che quest’anno celebra la sua ventesima edizione.

La sola presenza della D’Urso sarebbe una garanzia in questo senso e per questo l’azienda di viale Mazzini avrebbe accettato un compenso del genere. La trattativa tra la Rai e la conduttrice napoletana sarebbe stata in corso fino all’ultimo, finché poi non si sarebbe trovata una quadra economica. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma sono bastate a scatenare un’accesa polemica ancor prima che inizi Ballando con le Stelle.

Per molti utenti si tratterebbe di una cifra esagerata, che non troverebbe alcuna ragione. C’è chi si domanda se davvero la presenza della D’Urso a Ballando con le Stelle possa essere tanto “redditizia” e chi, invece, è certo che la conduttrice napoletana rappresenti una sorta di calamita per il pubblico. Chiaramente per saperlo bisognerà attendere l’inizio del talent show, al momento queste voci possono solo restare tali.