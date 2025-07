Tra Belen e Cecilia Rodriguez non ci sarebbe alcun segno di disgelo, sono ormai mesi che si parla di una frattura tra le due e, adesso, sembra che le cose possano essere ancora più gravi di quanto si immaginava. L’assenza reciproca sui rispettivi social è un fatto evidente a tutti e proprio da questo dettaglio, che si è prolungato nel tempo, sono nati i primi rumors su una possibile lite tra le due.

Tutto risalirebbe alla scorsa primavera, quando Belen avrebbe smesso di seguire Ignazio sui social. Da questo momento il rapporto tra le due sorelle sarebbe andato in declino. A gettare acqua sul fuoco ci aveva pensato la Rodriguez senior che, in un’intervista al settimanale Chi, aveva parlato della lontananza della sorella come di una normale lite, cose che capitano: “(…) Tanto poi ci ritroviamo“, aveva detto. Ma adesso si è tornati a parlare di una lite molto forte a causa di “fatti gravissimi”.

Cosa è successo tra Belen e Cecilia Rodriguez? La rivelazione

A dirlo è stato Gabriele Parpiglia, il giornalista di gossip già aveva parlato qualche tempo fa della lite tra le due sorelle, smentendo quanto raccontato da Vanity Fair secondo cui la lite tra Belen e Cecilia sarebbe stata causata da una mancanza di attenzioni della prima nei confronti della seconda. Il giornalista di gossip aveva parlato di una “storia brutta”.

E adesso è tornato sull’argomento, dopo che Belen al settimanale Chi aveva detto di non vedere l’ora di conoscere la nipotina, Parpiglia ha spiegato che sarebbe Cecilia a non volerne più sapere della sorella. “Cecilia non vuole saperne di sua sorella. I fatti accaduti sono gravissimi”, questo quanto affermato dall’esperto di gossip. E, infatti, la sorella minore era assente al compleanno di Luna Marì, recentemente festeggiato a Porto Cervo con tutto il “clan Rodriguez” a completo.

Quello che era partito come un gossip su una presunta lite tra Ignazio e Belen a causa dei timori di lei che lui potesse tradire la sorella, com’era stato raccontato da Nuovo Tv, si sarebbe trasformato in altro. Ora non sappiamo dove sia la verità e cosa stia realmente accadendo tra le due sorelle che, fino a qualche tempo fa, erano unitissime. Secondo Parpiglia la situazione sarebbe grave e parlando di qualcosa di brutto lascia intendere che potrebbe esserci stato un episodio scatenante. Bisognerà capire se con la nascita della bambina di Ignazio e Cecilia cambierà qualcosa o se tra le sorelle continuerà ad esserci il gelo attuale.