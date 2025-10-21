Bianca Berlinguer è una delle giornaliste televisive più famose, dopo il passaggio dalla Rai a Mediaset – dove conduce su Rete 4 il programma E’ sempre CartaBianca – è probabile che il suo successo sia aumentato, così come la sua notorietà. Non tutti sanno che la figlia di Enrico Berlinguer ha una figlia a cui è legatissima, si chiama Giulia e qualcuno ricorderà senz’altro di averla vista in tv.

La Berlinguer nonostante lavori in televisione, cerca di tenere il più possibile lontano dai riflettori la sua vita privata, così come i suoi affetti. Ed è il caso della figlia, che è comunque una persona lontana dalla televisione. C’è stata però un’eccezione, in cui il grande pubblico ha così potuto “conoscere” per la prima volta Giulia.

Chi è la figlia di Bianca Berlinguer Giulia, dove l’abbiamo vista in tv

Bianca Berlinguer è riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, sposata con Luigi Manconi, politico, attivista e sociologo, da lui ha avuto la sua unica figlia Giulia Manconi. Nata nel 1998, la ragazza oggi ha 32 anni ed è molto legata alla madre. Vive a Roma, dove d’altronde vivono i suoi genitori, ha due fratellastri Davide e Giacomo, nati da una relazione precedente del padre, che sono più grandi di lei.

Sebbene la Berlinguer sia attenta a evitare che i suoi affetti finiscano sotto i riflettori, è capitato più volte di vederla a qualche evento accompagnata da Giulia. Come nel caso di una mostra fotografica dedicata al padre Enrico Berlinguer, dove è andata con la figlia Giulia (in foto). La ragazza sembra voler restare lontana dai riflettori, non si sa che studi abbia fatto e quale sia il suo lavoro, con molta probabilità potrebbe essere laureata e lavorare già.

Tempo fa è apparsa nel programma televisivo di Italia 1 Le Iene per uno scherzo organizzato alla madre Bianca Berlinguer. Era il 2021 e la giornalista ancora non lavorava per Mediaset e Rete 4, con alcuni complici la figlia le ha fatto credere di aver acquistato una patente di guida falsa da Damiano Coccia, influencer conosciuto con il nome di Er Farina. Scherzo che ha fatto infuriare la Berlinguer, che ha perso letteralmente le staffe. Quello scherzo de Le Iene ha ricevuto moltissime visualizzazioni, non capita spesso di vedere una giornalista seria come Bianca Berlinguer perdere la pazienza in questo modo. In quell’occasione il grande pubblico ha conosciuto anche sua figlia Giulia e ha compreso quanto la conduttrice sia legata a lei.