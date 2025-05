Ci sono grandi novità che riguardano le prossime programmazioni di Mediaset, ma soprattutto coinvolgono il presentatore di punta dell’azienda, il punto di riferimento che da tanti anni è al servizio delle reti del biscione, ossia Gerry Scotti.

La notizia è approdata da poco sul web e si è allargata a macchia d’olio: Scotti avrebbe deciso di lasciare il game show Caduta Libera, un programma di successo che conduce dal primo giorno della sua messa in onda avvenuta il 4 maggio 2015 su Canale 5

Questo segna un grande cambiamento nel futuro televisivo del conduttore anche se al momento non ci sono risposte ufficiali su questa improvvisa decisione.

Spuntano i nomi dei possibili sostituti

Gerry Scotti starebbe pensando di abbandonare (definitivamente ?) Caduta Libera. Come si legge su Bubinoblog il conduttore non avrebbe più intenzione di proseguire con la conduzione dello show che fa cadere i suoi concorrenti nell’iconica botola.

Il programma basato sul format israeliano Still Standing ha preso poi il posto del quiz The Money Drop, alternandosi regolarmente con altri game show come Avanti un altro!. La trasmissione è iniziata come esperimento ed è poi diventata un appuntamento fisso, con numerose edizioni e puntate speciali in prima serata.

Il motivo di questa possibile uscita da parte del presentatore non sarebbe legato a cali di popolarità o a problemi interni, ma alla necessità di alleggerire i suoi impegni lavorativi. Infatti, Gerry Scotti sarà presto coinvolto anche in altre trasmissioni di rilievo come “La Ruota della Fortuna” e “Tu Sì Que Vales”. Proprio per evitare un sovraccarico, Mediaset starebbe valutando un cambio alla guida di Caduta Libera, anche in vista di un possibile spostamento della “Ruota” nella fascia dell’access prime time, magari in alternanza con “Striscia la Notizia”. “Si pensa di spostare La Ruota della Fortuna al posto di o in alternanza a Striscia e così si stanno testando alcuni conduttori per Caduta Libera per non sovraccaricare Scotti, visti gli impegni che lo attendono, da La Ruota a Tu Sì Que Vales per citarne alcuni”. Si legge sul portale di approfondimento televisivo.

Nel frattempo, sono già in corso dei test con altri conduttori, nel caso Gerry Scotti confermasse la sua decisione. Tra i possibili sostituti indicati dall’articolo figurano nomi noti come: Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Flavio Montrucchio, Alvin, Filippo Bisciglia

“Caduta Libera“, tornato in onda lo scorso 12 maggio, ha da poco celebrato il suo decimo anniversario. Tuttavia, questa potrebbe essere l’ultima edizione condotta da Gerry Scotti, che resta comunque al centro della programmazione Mediaset con altri progetti in vista.