Ci sono volti che sembrano cuciti su misura per un programma, come se tra conduttore e trasmissione esistesse un filo invisibile, impossibile da spezzare. Eppure, anche i percorsi più longevi prima o poi arrivano a un bivio, che costringe spesso gli stessi creatori a lasciar andare le proprie creature.

Federica Sciarelli, da anni alla guida di Chi l’ha visto? con il suo stile asciutto, diretto, ma sempre empatico, ha trasformato la nota trasmissione televisiva. Ma, in una recente intervista, la giornalista ha svelato di aver iniziato a guardare al futuro con occhi diversi, pensando alla crescita della sua carriera.

Sciarelli, addio a Chi la Visto

Nonostante sia già confermata per la prossima edizione, la Sciarelli ha ammesso che prima o poi il momento del passaggio di testimone arriverà. E lo farà con una scelta ben precisa, sarà una delle sue inviate, ha dichiarato, a prendere in mano le redini del programma.

Una decisione maturata nel tempo, ponderata su basi solide e che nasce da una fiducia profonda nel team che l’ha affiancata in questi anni. Col lo stile ironico e disarmante, che la contraddistingue, ha persino scherzato sul suo futuro: “Magari diventerò campionessa di rollerblade”, ha detto ridendo.

Ma dietro a quella battuta forse si nasconde l’emozione di lasciare un pezzo importante della propria vita professionale che negli anni è diventato quasi intimo. Come lei stessa ha sottolineato, non è stato solo un lavoro, ma un fortino personale, perché Chi l’ha visto? Non è un semplice show televisivo.

Un fortino fatto di ascolto, dolore, speranza, un programma che, inizialmente, le era stato persino sconsigliato di accettare, per via di quello che poteva rappresentare. Passare dalla politica alla cronaca poteva sembrare un passo indietro, ma si è rivelato il suo terreno fertile, dove ha fatto davvero la differenza.

Ha raccontato anche di come sia solita dedicarsi al programma anche nei giorni in cui non è in onda, a dimostrazione di un forte coinvolgimento. Ogni caso, ogni persona scomparsa, ogni appello, sono stati per lei tasselli fondamentali di un impegno civile che si è costruito nel tempo.

E i numeri le danno ragione, ha superato il milione e mezzo di telespettatori, a dimostrazione che il pubblico continua a fidarsi di lei. Ma, con la lucidità di chi conosce bene i tempi televisivi, Federica Sciarelli sa che prima o poi bisognerà cedere il testimone e quando accadrà, sarà pronta.