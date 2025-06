Mare cristallino, borghi antichi sospesi nel tempo, natura incontaminata e prezzi accessibili: è questo il fascino irresistibile che da anni attrae turisti italiani e internazionali verso la Croazia, una destinazione estiva che coniuga bellezza e convenienza a pochi passi dall’Italia. Perfetta per chi desidera una vacanza estiva memorabile senza gravare eccessivamente sul portafoglio, la Croazia si conferma come meta low cost ideale, capace di soddisfare sia gli amanti del mare sia chi cerca cultura e relax.

Croazia da esplorare per una fanstastica vacanza low cost

Zara, o Zadar in croato, è una delle città storiche più affascinanti della Dalmazia settentrionale, nota per il suo intreccio di storia millenaria e arte contemporanea. Qui i costi sono più contenuti rispetto ad altre località della costa dalmata, rendendo Zara una scelta privilegiata per chi desidera unire mare cristallino e patrimonio culturale a un prezzo accessibile.

Passeggiando per il centro storico si percepisce il fascino veneziano della città, accompagnato da installazioni artistiche uniche come l’organo marino, una struttura che trasforma il movimento delle onde in musica, simbolo riconosciuto a livello internazionale.

Nei dintorni di Zara si trovano spiagge come Borik e Kolovare, quest’ultima insignita della Bandiera Blu per la qualità delle acque e la gestione ambientale. La posizione strategica di Zara permette inoltre escursioni a prezzi contenuti verso parchi nazionali celebri come i Laghi di Plitvice e Paklenica, mete perfette per gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta.

Chi cerca un’esperienza autentica e meno battuta dal turismo di massa trova nell’isola di Cres un vero paradiso low cost. Collegata alla terraferma tramite traghetti economici e un ponte verso l’isola di Lošinj, Cres offre borghi incantevoli come Lubenice e Valun, dove è possibile soggiornare in strutture familiari a prezzi onesti e gustare piatti di pesce freschissimo senza sorprese sul conto. L’entroterra è ideale per escursioni immersi in una natura rigogliosa, mentre le spiagge, spesso raggiungibili solo a piedi o in barca, garantiscono tranquillità e acque limpide.

Sulla costa dalmata si estende la riviera di Makarska, rinomata per il contrasto spettacolare tra il mare turchese e le imponenti montagne del Biokovo, il secondo monte più alto della Croazia. Makarska è una meta low cost molto apprezzata, con una vivace passeggiata sul lungomare, spiagge attrezzate e libere e numerose sistemazioni economiche, tra appartamenti privati e piccoli alberghi a conduzione familiare. La cucina è accessibile e autentica, con trattorie e konobe che propongono ricette tradizionali. Da Makarska partono inoltre traghetti a prezzi competitivi per le vicine isole di Brač e Hvar, rendendo facile esplorare l’arcipelago dalmata senza spendere troppo.

Per chi desidera immergersi nella storia senza rinunciare al mare, Sibenik rappresenta una gemma meno inflazionata rispetto alle vicine Spalato e Dubrovnik. Il centro storico, con le sue strade di pietra bianca e la magnifica Cattedrale di San Giacomo – patrimonio UNESCO – offre un’esperienza autentica e affascinante, con costi di soggiorno più contenuti. Da qui si possono organizzare escursioni low cost al Parco Nazionale di Krka, famoso per le cascate balneabili.

Più a nord, nella regione istriana, Pula combina storia e relax: il suo anfiteatro romano, uno dei meglio conservati al mondo, è un richiamo irresistibile per gli appassionati di archeologia. Pula offre anche calette nascoste e vicinanza alle isole Brioni, con un’offerta turistica accessibile che unisce cultura e mare.