Con l’entrata in vigore della Legge n. 79 del 5 giugno 2025, cambiano le regole per la gestione della Carta del docente, l’incentivo economico dedicato agli insegnanti di ruolo e, da quest’anno, anche ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto.

Le novità principali riguardano le scadenze per l’emissione delle fatture relative ai buoni spesa e la ridefinizione dell’importo massimo annuale, che non sarà più fisso a 500 euro ma variabile in base alle risorse disponibili e al numero dei beneficiari.

Nuove scadenze per la fatturazione dei buoni Carta del docente

La normativa introduce un termine preciso entro cui le fatture devono essere emesse per poter ottenere il rimborso dall’Amministrazione. Questo requisito è ora imprescindibile per garantire la validità della spesa effettuata tramite la Carta. Sono stati individuati due gruppi di buoni:

quelli validati fino al 6 giugno 2025 devono essere fatturati entro il 5 settembre 2025 ;

devono essere fatturati entro il ; quelli validati dal 7 giugno 2025 in poi devono essere fatturati entro 90 giorni dalla data di validazione.

Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del diritto al rimborso, in quanto il termine di 90 giorni rappresenta il limite massimo entro cui devono essere trasmesse le fatture. Questa misura mira a disciplinare il flusso delle richieste di rimborso, evitando accumuli relativi a esercizi finanziari precedenti e garantendo una maggiore regolarità e trasparenza nei rapporti tra esercenti e amministrazione pubblica. Per agevolare gli esercenti e i docenti nel rispetto delle nuove scadenze, è stata messa a disposizione un’applicazione web accessibile all’indirizzo https://fatturebonus.consap.it. Tramite questa piattaforma è possibile:

inviare le fatture relative ai buoni validati;

verificare l’esito dell’accettazione delle fatture;

consultare l’elenco dei voucher non ancora fatturati attraverso la funzione “Visualizzazione Voucher”;

in caso di rifiuto, procedere a un nuovo invio entro i termini stabiliti.

L’applicazione rappresenta un supporto fondamentale per garantire la corretta gestione amministrativa e ridurre le tempistiche di rimborso. Inoltre, per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, il Ministero ha reso disponibile un documento di riferimento intitolato “Linee guida per la fatturazione”, scaricabile dal sito ufficiale. Questo manuale fornisce indicazioni dettagliate per ogni sezione della fattura, facilitando la conformità alle disposizioni normative.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta del docente subisce un’importante trasformazione: l’importo non sarà più un valore fisso di 500 euro ma potrà variare annualmente, fino a un massimo di 500 euro, in funzione del numero dei docenti beneficiari e delle disponibilità finanziarie stanziate. Questa novità è contenuta nel decreto Scuola n. 45/2025, che ha inoltre esteso il beneficio anche ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto, fino ad oggi esclusi. La decisione rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività, sebbene restino escluse le figure con contratto al 30 giugno, probabilmente per ragioni di bilancio.

L’entità precisa del bonus verrà stabilita annualmente da un decreto congiunto tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Economia. La nuova normativa aggiorna i commi 121 e 123 della legge del 2015, introducendo un articolo 6-bis che, oltre a ridefinire l’importo del bonus, impone nuove modalità di rendicontazione, con l’obbligo per i fornitori accreditati di trasmettere le fatture entro 90 giorni dalla validazione dei buoni. Il bonus è destinato ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e può essere speso per diverse tipologie di acquisti e servizi, tra cui:

libri di testo;

hardware e software;

iscrizioni a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale;

iscrizione a corsi di laurea, post lauream o master universitari;

biglietti per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, mostre, musei e altri eventi culturali;

iniziative coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e il Piano nazionale di formazione.

Questa ampia gamma di utilizzi conferma il ruolo strategico della Carta del docente nel supportare la formazione continua e l’arricchimento culturale degli insegnanti. L’aggiornamento normativo rappresenta quindi un passo importante per il sistema scolastico italiano, orientato a una maggiore efficienza amministrativa e a un utilizzo più flessibile e inclusivo delle risorse destinate alla formazione dei docenti.