La soap opera turca Forbidden Fruit torna con una settimana ricca di colpi di scena, in onda su Canale 5 dal 4 all’8 agosto 2025, alle ore 14.10.

Tra tensioni familiari, ritorni inattesi e nuovi intrighi, le vicende dei protagonisti si fanno sempre più avvincenti, con la richiesta di divorzio di Yildiz a Halit e il rientro in città di Zeynep a movimentare la trama.

Anticipazioni puntate di Forbidden Fruit dal 4 all’8 agosto

Lunedì 4 agosto, la settimana si apre con una forte tensione tra i protagonisti. Ender mette in mano a Halit alcune registrazioni compromettenti in cui Sengul confida a Caner gli stratagemmi adottati da Yildiz per sposare Halit. Di fronte alle accuse, Sengul si scusa spiegando che si trattava di parole dettate dalla rabbia nei confronti dell’ex amica. Anche Yildiz nega ogni accusa, ma il marito, deluso, si rifiuta di difenderla. Ferita e amareggiata, Yildiz lascia la villa per tornare nel suo vecchio appartamento, chiedendo a Zeynep di tornare in Turchia dagli Stati Uniti per starle vicino. Zeynep, così, informa Cem della sua imminente partenza.

Martedì 5 agosto, Ender è costretta a lasciare la casa di Halit e si rifugia dal fratello. Nel frattempo, Sengul tenta di estorcere denaro a Yildiz minacciandola di rivelare tutta la verità a Halit. Con la complicità di Sinan, Ender alimenta i sospetti di Zehra riguardo alla reale natura del divorzio tra Halit e Yildiz, insinuando che Halit pensasse a una relazione tra Zehra e Sinan. Ma Sinan si è realmente innamorato di Zehra, e Yildiz ha sfruttato questa situazione per sedurre Halit e metterlo contro Ender. Per ottenere l’attenzione del padre, Zehra accetta, seppur turbata, di inscenare un incidente d’auto.

Mercoledì 6 agosto, Zeynep rientra dagli Stati Uniti e inizia la ricerca di un nuovo lavoro, proprio mentre Alihan è pronto a raggiungerla, ma viene fermato da Hakan. Nel frattempo, Zehra cerca un riavvicinamento con Halit che accetta di cenare con lei e Sinan. Durante la serata, è presente anche Zerrin, che approfitta dell’occasione per far incontrare suo fratello Alihan con Lal nella speranza di favorire una riconciliazione tra loro. Intanto, Yildiz si sente sempre più esclusa dalla famiglia di Halit, soprattutto dopo aver scoperto che il marito ha trascorso una serata con i figli senza di lei. Questo la spinge a chiedere il divorzio. In risposta, Halit organizza un finto rapimento romantico, portando Yildiz su uno yacht dove le confessa di non volerla perdere e le propone una luna di miele, tentando così di riconquistarla.

Giovedì 7 agosto, la frustrazione di Zeynep cresce quando Alihan si presenta nel suo nuovo ufficio rivelandole di aver acquistato l’azienda solo per lavorare ancora con lei. Delusa, Zeynep decide di licenziarsi. Nel frattempo, Zerrin chiede ad Alihan di prendersi cura della figlia di un’amica, Hira, una giovane pilota che sta cercando lavoro. Hira sostiene un colloquio alla Falcon Airlines, scoprendo con sorpresa di essere stata raccomandata. Nel frattempo, la madre di Lal e Cem subisce un infarto e viene ricoverata in ospedale, dove Zeynep e Alihan si incontrano di nuovo. Alihan non perde occasione per provocarla e mettere alla prova i suoi sentimenti.

Venerdì 8 agosto, Yildiz è impegnata nel trasloco nella nuova casa e cerca un modo per ottenere denaro da Halit necessario a pagare Sengul. Grazie a Defne, scopre un metodo per sottrarre soldi al marito attraverso finte transazioni con la carta di credito. Intanto, Ender accetta il piano di fuga con Sinan. I due rischiano più volte di essere scoperti, ma Sinan riesce abilmente a depistare Zehra, ancora ignara di tutto.