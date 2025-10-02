Flavio Briatore è un imprenditore di grande successo, ha un patrimonio personale che pare si aggiri intorno ai 200 milioni di dollari, è sicuramente una delle figure più ricche d’Italia. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha diverse proprietà immobiliari, la villa in cui vive a Montecarlo e altre dimore extra lusso sparse per il mondo, oltre che molti locali di tendenza come il Twiga o Crazy Pizza.

La villa di Montecarlo è la sua casa principale, quella dove ha deciso di stabilirsi e vivere e infatti è un vero incanto, curata in ogni dettaglio, con arredi di lusso e chi ne ha più ne metta.

La villa di Flavio Briatore a Montecarlo, lusso sfrenato

La casa di Flavio Briatore a Montecarlo rappresenta la grande potenza dell’imprenditore, parliamo infatti di una villa strepitosa, che ricorda molto una casa francese del XVII secolo tanti sono i lustri e i dettagli preziosi che si incontrano nelle varie stanze.

La villa si trova nel centro di Monaco e ha più piani, interamente circondata dal verde, quindi da un giardino dove godersi le belle giornate all’aperto, compare spesso sul profilo social di Briatore. L’imprenditore, infatti, è solito condividere video dalla sua casa e, proprio attraverso questi filmati, è possibile scorgere i dettagli della dimora. Tra stucchi originali che caratterizzano pareti e porte, conferendo autenticità e lusso ad ogni ambiente, fino agli arredi preziosi, la casa è un vero incanto.

Al piano terra si trova l’ingresso che è caratterizzato da una altezza doppia, c’è una scala davvero monumentale che porta ai piani superiori e ricorda un po’ quella di un antico palazzo reale. Grande e in marmo, compare spesso anche nelle fotografie di Elisabetta Gregoraci, che è rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito. La villa di Flavio Briatore è curata in ogni minimo dettaglio, l’arredamento è un mix tra classico e moderno, ci sono divani e tessuti pregiati oltre che opere d’arte di grande importanza, molte delle quali superano anche il milione di euro. E il caso del quadro di Botero, che si trova alle spalle della scrivania nel suo mastodontico ufficio.

Nella casa di Flavio Briatore a Montecarlo non poteva certo mancare una palestra, una stanza immensa con qualsiasi genere di attrezzo, dove l’imprenditore si allena per mantenersi in forma. La villa ha ampie finestre che rendono gli spazi interni assai luminosi, dai piani superiori si può ammirare anche uno splendido panorama sul mare.