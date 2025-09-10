Prosegue il successo su Canale 5 della serie televisiva turca Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), dramma sentimentale che da fine giugno ha conquistato il pubblico italiano con storie di intrighi, passioni e colpi di scena ambientati nell’alta società di Istanbul.

In onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, la serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, che offre un accesso completo a tutti gli episodi trasmessi.

Forbidden Fruit: anticipazioni nuove puntate dal 15 al 19 settembre

La settimana televisiva dal 15 al 19 settembre si prospetta ricca di tensioni e rivelazioni. L’arrivo di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, scuote gli equilibri familiari e provoca una serie di conflitti, soprattutto tra Yildiz e Halit. Non mancano le difficoltà anche per Erim e Zehra, che accolgono con freddezza la donna, segno che il passato potrebbe riemergere con conseguenze imprevedibili.

Nel frattempo, Alihan scopre l’identità del traditore che ha danneggiato la famiglia e, travolto dalla rabbia, scatena una vera e propria devastazione in casa. Zeynep, pur tentando di calmare il fratello, è costretta a chiedere l’intervento di Hakan per riportare la situazione sotto controllo.

Un evento drammatico colpisce Yildiz, che scopre di aver perso il bambino ma sceglie di mantenere segreta questa dolorosa verità. Con l’appoggio della madre, cerca di riconquistare l’attenzione di Halit, intensificando così il gioco delle emozioni e delle manipolazioni.

Preoccupato per Asuman e per lo stato emotivo di Erim, Halit decide di licenziare tutto il personale domestico, sospettando che qualcuno abbia manomesso il sistema di sicurezza e sottratto gioielli preziosi dalla villa di famiglia.

Parallelamente, Zeynep osserva con crescente preoccupazione la freddezza di Alihan, mentre un altro colpo di scena arriva da Emir, che rivela a Zerrin di essere l’erede di una famiglia molto influente, lasciando tutti i presenti sorpresi e aprendo nuove prospettive narrative.

Forbidden Fruit è un prodotto di grande successo originario della Turchia, dove è andato in onda tra il 2018 e il 2023 per un totale di 177 episodi suddivisi in sei stagioni. La serie, creata da Melis Civelek e Zeynep Gür e prodotta da Medyapım, è stata trasmessa in prima visione su Fox, conquistando un vasto pubblico grazie a una regia attenta e a una sceneggiatura ricca di suspense e sentimenti.

In Italia, l’arrivo nel giugno 2025 su Canale 5 ha dato nuova linfa a questo dramma, ora proposto in un formato adattato alle esigenze del daytime televisivo, con episodi più brevi rispetto alla versione originale. Finora sono state trasmesse le prime due stagioni, mentre le successive quattro restano inedite per il pubblico italiano, mantenendo alta l’attesa per i prossimi sviluppi.

La trama ruota attorno alle vicende di Yildiz e Zeynep, due sorelle molto diverse tra loro ma accomunate dall’ambizione e dal desiderio di riscatto sociale. La loro vita si intreccia con quella di personaggi potenti e influenti dell’alta società di Istanbul, dando vita a intrecci di amore, tradimento e lotte di potere che fanno da sfondo a un racconto intenso e coinvolgente.