L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 è ufficialmente cominciata. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci che ha ufficializzato la sua presenza tra i concorrenti, l’amatissima conduttrice che, per anni, è stata il volto di Mediaset, ha dato il via alla sua avventura nel programma Rai che segna anche l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Per poter fare le prove e allenarsi tutti i giorni insieme al maestro Pasquale La Rocca con cui, ogni settimana, scenderà in pista provando a conquistare la fiducia della giuria, la D’Urso vivrà per qualche mese in quel di Roma.

L’avventura a Ballando con le stelle è così iniziata con l’assegnazione del camerino e l’incontro con Pasquale La Rocca con cui ha intenzione di sfoggiare il suo talento ballerino dal momento che ha sempre preso lezioni di danza prima ancora di scoprire che sarebbe stata una concorrente di Ballando con le stelle. Tuttavia, l’inizio dell’avventura non è stato senza intoppi.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: arriva il primo problema

Barbara D’Urso è sicuramente il nome che, tra tutti quelli del cast di Ballando con le stelle 2025, suscita più curiosità. Dopo aver seguito per anni le sue trasmissioni, infatti, i telespettatori non vedono l’ora di vederla scendere sulla pista di Raiuno e commentare i giudizi che, poi, le daranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto.

Dall’altra parte, anche la D’Urso non vede l’ora di cominciare a ballare anche se, come ha svelato lei stessa sui social, l’inizio le ha causato un primo problema.

“Ci siamo! E’ arrivato il primo giorno di prove…Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, sono sempre degli ostacoli superabili…”, ha detto su Instagram la D’Urso svelando di non essere così tranquilla come tutti credono.

Nonostante in tanti pensino che la conduttrice sappia già ballare, a quanto pare, non è affatto così. “Il fatto è che tutti voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà io non so ballare…Io so fare quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte…”, ha detto ancora la D’Urso che, tuttavia, nella sua partecipazione come ballerina per una notte, nella scorsa edizione, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Infine, in attesa di vederla in gara a Ballando con le stelle 2025, la D’Urso ha concluso con una promessa il suo intervento social: “Lavorerò tantissimo però…Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto…”.