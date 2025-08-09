Dopo aver condotto per anni Pomeriggio 5, aver lasciato Mediaset ed essersi dedicata ad altri progetti lontano dalle luci dei riflettori, Barbara D’Urso è ufficialmente pronta a tornare in tv dopo due anni di assenza dal piccolo schermo. Nell’ultimo periodo, infatti, la D’Urso è apparsa in tv con il contagocce e sempre sulle reti Rai.

A Domenica In, infatti, nel salotto dell’amica Mara Venier ha concesso un’intervista dopo il clamoroso divorzio dalla tv di Pier Silvio Berlusconi e sempre su Raiuno, stavolta sulla pista di Ballando con le stelle, ha sfoggiato il suo talento danzante. Ora, l’amatissima conduttrice è pronta a tornare in tv per diversi mesi per la gioia di tutti i suoi fan e lo farà proprio sulle reti Rai.

Dove vedremo Barbara D’Urso a settembre

La data da segnare sul calendario per il grande ritorno in tv di Barbara D’Urso è il 27 settembre 2025, giorno in cui, in prima serata, debutterà ufficialmente come concorrente di Ballando con le stelle. Dopo settimane di voci, rumors e indiscrezioni confermate anche da Dagospia, è finalmente arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando ovvero quello di Barbara D’Urso.

Diversamente dai filmati in cui Maurizio Ferrini, alias la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini confermano la propria presenza nello show del sabato sera di Raiuno, nel video che annuncia la presenza tra i concorrenti di Barbara D’Urso non c’è la conduttrice ma Milly Carlucci.

Quest’ultima, seduta alla propria scrivania, simula una telefonata con Barbara spiegandole che a Ballando ci si allena tutti i giorni e conclude con poche, ma significative parole: “Barbara ha detto sì”.

Finalmente, dunque, la trattativa più attesa dell’estate 2025 si è sbloccata e il ritorno in tv della D’Urso, atteso da due anni, si è concretizzato. Prima del debutto sulla pista di Ballando, è probabile che la D’Urso rilasci qualche intervista ad altre trasmissioni Rai come La vita in diretta e La volta buona che sono solite occuparsi anche dello show della Carlucci.

Ora, l’attesa riguarda il nome del maestro che le sarà affidato: Davide Maggio, rispondendo ad un box domande sul proprio profilo Instagram, non esclude che possa far coppia con Pasquale La Rocca, tra i maestri più apprezzati e vincenti del programma e che, dopo i dubbi sulla propria presenza, ha confermato che ci sarà ancora. Per la D’Urso, dunque, tra qualche settimana, riprenderanno ufficialmente le lezioni di danza.