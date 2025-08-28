Tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia continua a esserci una forte tensione, i due ex pare che siano ai ferri corti e lo dimostra una recente frecciata che il cantante ha deciso di fare alla sua ex moglie in occasione del compleanno della loro figlia Nina Elisha. Parole che sembrano essere chiaramente rivolte alla moglie di Paolo Ciavarro e che sarebbero la conferma di come i due ex non abbiano risolto le loro divergenze.

Ricordiamo che tempo fa il cantante ha denunciato la sua ex moglie con l’accusa di sfruttare l’immagine della figlia a scopi promozionali. La Incorvaia è stata rinviata a giudizio e mentre si attende la prossima udienza – che si terrà a dicembre – le immagini della figlia che compaiono sui social di lei sono rigorosamente oscurate. Sarcina, invece, per il compleanno della figlia ha preferito scrivere un messaggio d’auguri, lanciando una frecciata all’ex tra le righe.

Cosa ha scritto Francesco Sarcina per il compleanno della figlia

Che i rapporti tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non siano dei migliori è cosa nota, tempo fa lei raccontò a Live Non é la D’Urso che sarebbe stata una ragazza madre e che avrebbe cresciuto la figlia Nina – avuta dal frontman delle Vibrazioni – da sola, perché il padre non ci sarebbe mai stato a casa e sarebbe rientrato sempre alle sei del mattino.

Parole che senza ombra di dubbio non saranno piaciute al cantante, che anni dopo ha diffidato l’ex moglie dall’usare le immagini della loro bambina. E adesso, in occasione del compleanno della piccola Nina, che ha compiuto 10 anni, Sarcina ha voluto lanciare una frecciatina all’ex moglie. Augurando un buon compleanno alla figlia, ha specificato come spesso siano distanti ma legati da una forte connessione, un rapporto diverso da quello che sarebbe stato raccontato.

“(…) Il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti!“, questa la parte finale del messaggio di auguri che Sarcina ha pubblicato per la figlia. Non nomina mai Clizia Incorvaia, ma le parole sembrano essere un chiaro riferimento al racconto che spesso l’ex moglie ha fatto della loro relazione e della crescita della loro bambina.

Parole che dimostrerebbero come la tensione tra i due sia tutt’oggi forte, ora bisognerà vedere se la Incorvaia deciderà di rispondere – sempre tra le righe – al cantante.