Simona Ventura si prepara a tornare in onda con la nuova edizione del Grande Fratello, ma a quanto pare – nonostante il grande entusiasmo – avrebbe già dovuto fare i conti con una serie di imprevisti. Pare proprio che i due nomi attesi nel programma siano già sfumati.

Da tempo si parla delle anticipazioni del Grande Fratello, che sotto la guida di Simona Ventura pare che tornerà alla versione tradizionale, con un cast sconosciuto, regole molto rigide e un tempo di durata ben definito. Eppure per Super Simo ci sarebbero già i primi problemi.

Grande Fratello, quali sono i nomi saltati

In questi giorni sta crescendo sempre di più l’attesa di conoscere i vari dettagli di questa nuova edizione del Grande Fratello. A interessare non è solo il cast – di cui sono già stati svelati tre nomi – ma anche chi siederà sulla poltrona di opinionista. Pare che proprio in questo senso sarebbero sfumati due nomi che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo.

A raccontarlo è Affariitaliani.it, secondo cui nei giorni scorsi si era ipotizzato che questo ruolo potesse essere affidato nuovamente a Sonia Bruganelli, che già è stata opinionista del Grande Fratello. Poi si era detto che la futura opinionista potesse essere Selvaggia Lucarelli, ma entrambe le ipotesi sarebbero svanite: “(…) Per quel che riguarda l’opinionista, è sfumata nelle ultime ore la presenza di Sonia Bruganelli e anche quella di Selvaggia Lucarelli (…)”.

Secondo il sopracitato portale ci sarebbe stata anche l’idea di non prevedere alcun opinionista. Ma in realtà tra le varie ipotesi c’è anche quella di vedere in queste vesti ex concorrenti delle precedenti edizioni del Grande Fratello e, tra i vari nomi, sarebbero figurati quelli Ascanio Pacelli, Cristina Pleviani e Floriana Secondi. Ma al momento si tratta solo di supposizioni che non troverebbero alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ne tantomeno da parte del programma.

Anzi, la stessa Pleviani in un’intervista ha detto che le piacerebbe, ma ha anche sottolineato che finché non firma un contratto non sa se ci sarà un posto per lei nel futuro reality. Intanto sono stati già presentati i primi due concorrenti ufficiali del Grande Fratello, si tratta di Jonas e Anita, entrambi sarebbero personaggi forti con una storia interessante da raccontare.

Simona Ventura ha assicurato che il cast sarà tutto così, con persone con storie di vita importanti, sottolineando come non forzerà alcuna dinamica perché aspetterà che si creino spontaneamente.