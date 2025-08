Ida Platano, ex tronista del celebre dating show di Canale 5 Uomini e Donne, continua a far parlare di sé anche dopo la sua uscita dal programma. Negli ultimi giorni, l’ex protagonista è stata al centro di una polemica a causa di commenti negativi su alcune sue caratteristiche fisiche, in particolare sulle sue gambe.

La critica, arrivata tramite i social, ha spinto Ida a reagire pubblicamente, rivelando per la prima volta una condizione medica che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

Il fulcro della discussione è stato un commento di un utente che avrebbe sottolineato quanto l’ex tronista esageri in palestra, arrivando così ad avere delle gambe troppo massicce. Un attacco che ha colpito Ida, la quale ha deciso di rispondere con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

La malattia di Ida Platano

In questo messaggio, Ida ha rivelato di soffrire di lipedema, una patologia cronica che provoca un accumulo anomalo di grasso nelle gambe, portando a dolore, lividi e crampi. Nonostante avesse sofferto di questa condizione fin da giovane, non si era mai sentita pronta a parlarne apertamente.

Nel video, la Platano ha spiegato che, da adolescente, si sentiva imbarazzata dalle sue gambe e cercava di nasconderle per evitare giudizi. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, ha iniziato a superare questa paura. Solo a 44 anni ha deciso di non nascondere più il suo corpo e di non permettere alla sua malattia di definirla. Ida ha affermato che non è la sua patologia a definirla, ma la persona che è diventata.

“Ho una patologia cronica che si chiama lipedema, non ne so parlare con un certo spessore, però so che bisogna tenerlo sotto controllo con l’alimentazione e bisogna avere il rispetto di non fare diventare questa tipologia più forte”. Una patologia di cui Ida soffrirebbe fin da bambina: “Io ho fatto tanto, se non di tutto. Quando ero ragazzina neanche si sapeva questa, forse saperlo un po’ prima mi avrebbe aiutato a venire allo scoperto. Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare da mostrarmi e piacermi, mi emoziono perché solo io so quello che ho sofferto”.

Con questo video, la sua speranza è quella di ispirare altre persone a non nascondere i propri difetti fisici e a sentirsi sicure di sé, indipendentemente dalle imperfezioni. L’intervento di Ida Platano, infatti, si concentra anche contro gli odiatori del web: “Non sono la mia patologia, sono Ida e voglio spronare qualcuno di voi a sentirvi sempre sicuri di voi nonostante qualcosa del vostro corpo non vi piaccia”.