Prosegue su Canale 5 la programmazione della prima stagione de “La forza di una donna”, la nuova serie televisiva turca che ha conquistato il pubblico italiano, ispirata alla celebre serie giapponese “Woman”. La narrazione intensa e coinvolgente si concentra sulle vicende di Bahar, Sarp e dei loro figli, intrecciando emozioni forti, segreti e tensioni familiari che tengono gli spettatori incollati allo schermo.

“La forza di una donna” è una produzione turca di grande successo, trasmessa da lunedì a venerdì alle 15:30 e nel weekend alle 14:30 su Canale 5. La serie è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di seguire ogni episodio in qualsiasi momento. La narrazione si distingue per la capacità di affrontare tematiche delicate come la malattia, i legami familiari e le lotte personali, mantenendo un forte coinvolgimento emotivo.

Le nuove puntate

Sarp, alias Alp, insiste per parlare con Enver e Hatice, bussando ripetutamente alla loro porta. Arif cerca di allontanarlo dicendo che i coniugi sono partiti, ma in realtà sono nascosti dentro casa per evitare un confronto. Sarp, esausto e sopraffatto dalla situazione, collassa in strada. Nel frattempo, Hatice viene accompagnata da Arif in ospedale per far visita a Bahar, mentre Enver soccorre Sarp, preparandosi a rispondere alle sue domande sulla sorte di Bahar e dei bambini.

La donna che in passato è stata amante del marito di Hatice decide di visitare Bahar in ospedale. Sarp, sconvolto dalla scoperta che Bahar e i figli sono vivi, vorrebbe raggiungerli ma Enver lo supplica di non farlo, rivelandogli che Bahar è gravemente malata. Intanto, Arif chiede a Bahar di sposarlo, ma la donna ha un improvviso malore che preoccupa tutti.In ospedale, Alp incontra Nisan e Doruk ma viene allontanato da un uomo legato a Nezir, impedendogli di vedere Bahar. Doruk è convinto che il ritorno del padre sia solo un sogno, mentre Nisan deve mantenere il segreto con la madre per evitare emozioni troppo intense. Inoltre, Nisan scopre che il padre ha altri figli. Sarp affronta un confronto significativo con Enver e Ceyda, che gli rivelano l’amara verità: senza un trapianto di midollo urgente, Bahar non ce la farà. L’uomo fatica ad accettarlo, realizzando quanto Bahar sia fondamentale per chi la conosce.

Nel frattempo, Bahar decide di togliersi l’anello donatole da Arif, deludendo quest’ultimo. I due continuano tuttavia a rafforzare il loro legame, mantenendo ancora segreta la relazione ai figli. Intanto, Yesim scopre prove che dimostrano come Nezir non sia in coma e viene rapita, finendo sotto il controllo dell’uomo. Sirin rinnova a Suat l’intenzione di danneggiare Bahar, mentre Sarp chiede aiuto a Piril per trovare Sirin e costringerla a donare il midollo alla sorella. Piril lo conduce da Suat, e Sirin accetta di donare il midollo in cambio di una contropartita da parte di Sarp.

Sirin si presenta in ospedale con Sarp per il prelievo del midollo, e Bahar, commossa, la ringrazia. Ascoltando da lontano, Sarp decide di allontanarsi per non stressare ulteriormente Bahar. La notizia della possibile guarigione si diffonde rapidamente, portando sollievo a tutti. Doruk è convinto di aver visto suo padre in sogno, anche se Nisan gli conferma che è accaduto realmente. Enver è curioso di sapere dove sia stata Sirin, ma Hatice lo invita a non insistere, temendo una nuova fuga della figlia. Bahar si prepara per il trapianto di midollo ma, durante un confronto con Sirin, scopre alcune verità sgradevoli che la disturbano profondamente.